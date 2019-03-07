Гэри Илш о SEO-атаках и отклонении ссылок

Вчера сотрудник Google Гэри Илш выступил на конференции Pubcon Florida, где ответил на вопрос о негативном SEO и спам-атаках.

Одного из слушателей поинтересовался, что делать, если владелец сайта видит большое количество неестественных ссылок, указывающих на сайт, которые он не создавал? Нужно ли их отклонять? Или же можно со спокойной душой положиться на алгоритм Penguin?

В ответ Илш рассказал, что он видел сотни случаев предполагаемых SEO-атак, но ни в одном из них реальной причиной проблем с сайтом не были действия недоброжелателей.

Обычно резкое падение трафика имеет другую причину, о которой вебмастера могут не знать – обновление алгоритма или же проблемы с самим сайтом.

Он также повторил, что отклонять ссылки нужно лишь в том случае, если на сайт были наложены ручные санкции, а ссылающиеся ресурсы не могут удалить эти ссылки.

Если сайт не подвергся ручным санкциям, то ссылки отклонять не нужно. Волноваться в таком случае также не стоит. Худшее, что может случится с ресурсом в данном случае — это улучшение позиций.

Тем не менее, категорического запрета на отклонение ссылок нет, и вебмастера могут этим заняться, если им так будет спокойнее.

Илш также добавил, что инженеры Google продолжают работать над улучшением алгоритма Penguin.

Напомним, ранее другой сотрудник Google, Джон Мюллер, заявил, что отклонение ссылок может помочь поисковику больше доверять другим ссылкам на сайт.


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