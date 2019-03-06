В Moz проанализировали возможное обновление Google в районе 1 марта

В конце прошлой недели, 28 февраля — 1 марта, инструмент MozCast зафиксировал выраженный всплеск в ранжировании Google. В этот период среди участников SEO-сообщества появились предположения о том, что Google снова обновил свой алгоритм.

Но в это время происходило ещё кое-что интересное. В частности, сотрудник Moz Питер Мейерс заметил в Google SERP с 19-ю результатами. На днях он поделился анализом этой ситуации в блоге компании.

По 10 000 ключевых слов, отслеживаемых MozCast, было зафиксировано 9 SERP с 19-ю результатами. В качестве примера Мейерс привёл скриншот выдачи по запросу [pumpkin pie recipe].

В данном случае, помимо традиционной подборки результатов с рецептами, Google также добавил микс из различных статей:

Что это – очередной тест/грядущее обновление или сбой в работе Google? Мейерс склоняется ко второму варианту, но не уверен, что это так. Поскольку Google обычно не сообщает о временных сбоях, то точный вывод сделать сложно. При этом, по мнению Мейерса, выдача с 19-ю результатами не похожа на поисковый тест, который обычно проводится на 1% запросов.

В конечном итоге, Мейерс пришёл к мнению, что температура в 108° по Фаренгейту, которую выдал MozCast, стала следствием появления этих «странных» результатов. С другой стороны, были и другие сигналы, такие как изменения в ранжировании изображений на первой странице. Таким образом, возможно, обновление и было, но высока вероятность, что при его запуске произошёл сбой, заключил эксперт.


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