Сотрудники Google не верят, что проект Dragonfly закрыт

Группа сотрудников Google нашла возможные доказательства того, что компания продолжает работу над проектом по запуску цензурируемой версии поисковой системы в Китае, известного под кодовым названием «Dragonfly». Об этом говорится в новом отчёте The Intercept.

В декабре глава Google Сундар Пичаи заявил регуляторам, что компания не планирует запускать поисковую систему в Китае «прямо сейчас», а спустя несколько дней стало известно, что работа над проектом приостановлена. Однако отдельных сотрудников компании это не убедило и они начали собственное расследование.

В результате инженеры обнаружили около 500 изменений в коде Dragonfly, внесённых в декабре. Ещё 400 изменений были внесены в январе. По мнению сотрудников, это может указывать на то, что работа над проектом продолжается. Они также выяснили, что около 100 человек по-прежнему находятся в группе, связанной с Dragonfly.

Представитель Google опроверг эту информацию и заявил, что работа над проектом Dragonfly прекращена.

«Как мы говорили в течение многих месяцев, у нас нет планов по запуску поиска в Китае и работа над таким проектом не ведётся. Члены команды были переведены в другие проекты».