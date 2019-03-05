Сотрудники Google не верят, что проект Dragonfly закрыт

Группа сотрудников Google нашла возможные доказательства того, что компания продолжает работу над проектом по запуску цензурируемой версии поисковой системы в Китае, известного под кодовым названием «Dragonfly». Об этом говорится в новом отчёте The Intercept.

В декабре глава Google Сундар Пичаи заявил регуляторам, что компания не планирует запускать поисковую систему в Китае «прямо сейчас», а спустя несколько дней стало известно, что работа над проектом приостановлена. Однако отдельных сотрудников компании это не убедило и они начали собственное расследование.

В результате инженеры обнаружили около 500 изменений в коде Dragonfly, внесённых в декабре. Ещё 400 изменений были внесены в январе. По мнению сотрудников, это может указывать на то, что работа над проектом продолжается. Они также выяснили, что около 100 человек по-прежнему находятся в группе, связанной с Dragonfly.

Представитель Google опроверг эту информацию и заявил, что работа над проектом Dragonfly прекращена.

«Как мы говорили в течение многих месяцев, у нас нет планов по запуску поиска в Китае и работа над таким проектом не ведётся. Члены команды были переведены в другие проекты».

Напомним, что по данным The Intercept, Google пытался как можно дольше скрыть работу над Dragonfly, в том числе внутри компании. При этом опасения сотрудников и критику в адрес проекта его руководство игнорировало.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Китаец годами использовал таксофон как компьютер с бесплатным интернетомКитаец годами использовал таксофон как компьютер с бесплатным интернетом
Аудитория конкурента Slack от Facebook превысила 2 млн платных пользователейАудитория конкурента Slack от Facebook превысила 2 млн платных пользователей
Google Ads добавил больше текста в объявления только с номером телефонаGoogle Ads добавил больше текста в объявления только с номером телефона
Facebook ответил на статью о низкой зарплате и проблемах с психикой у модераторов контентаFacebook ответил на статью о низкой зарплате и проблемах с психикой у модераторов контента
Торговая комиссия США создала рабочую группу для надзора за Google и FacebookТорговая комиссия США создала рабочую группу для надзора за Google и Facebook
Блок рекламы


Похожие новости
Google сделал акции и предложения компаний более заметными в поискеGoogle сделал акции и предложения компаний более заметными в поиске
Google выяснил, что недоплачивает больше мужчинам, чем женщинамGoogle выяснил, что недоплачивает больше мужчинам, чем женщинам
Google Ads API вышел из бетыGoogle Ads API вышел из беты
Google игнорирует спам в CSSGoogle игнорирует спам в CSS
Google: скорость загрузки на мобильных должна быть постоянным приоритетомGoogle: скорость загрузки на мобильных должна быть постоянным приоритетом
Баг в работе сайта Google Ad Grants не даёт принять условия программыБаг в работе сайта Google Ad Grants не даёт принять условия программы
Google запускает серию видео на тему SEO для JavaScriptGoogle запускает серию видео на тему SEO для JavaScript
Google Мой бизнес ввёл новую процедуру для подачи сообщений о мошенникахGoogle Мой бизнес ввёл новую процедуру для подачи сообщений о мошенниках
Джон Мюллер: как проверить региональную выдачу в GoogleДжон Мюллер: как проверить региональную выдачу в Google
Google запустил доменные ресурсы в Search ConsoleGoogle запустил доменные ресурсы в Search Console
Последние новости
Подгружаем последние новости