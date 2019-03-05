Сотрудники Google не верят, что проект Dragonfly закрыт
Группа сотрудников Google нашла возможные доказательства того, что компания продолжает работу над проектом по запуску цензурируемой версии поисковой системы в Китае, известного под кодовым названием «Dragonfly». Об этом говорится в новом
В декабре глава Google Сундар Пичаи заявил регуляторам, что компания не планирует запускать поисковую систему в Китае «прямо сейчас», а спустя несколько дней стало известно, что работа над проектом приостановлена. Однако отдельных сотрудников компании это не убедило и они начали собственное расследование.
В результате инженеры обнаружили около 500 изменений в коде Dragonfly, внесённых в декабре. Ещё 400 изменений были внесены в январе. По мнению сотрудников, это может указывать на то, что работа над проектом продолжается. Они также выяснили, что около 100 человек по-прежнему находятся в группе, связанной с Dragonfly.
Представитель Google опроверг эту информацию и заявил, что работа над проектом Dragonfly прекращена.
«Как мы говорили в течение многих месяцев, у нас нет планов по запуску поиска в Китае и работа над таким проектом не ведётся. Члены команды были переведены в другие проекты».
Напомним, что по данным The Intercept, Google пытался как можно дольше скрыть работу над Dragonfly, в том числе внутри компании. При этом опасения сотрудников и критику в адрес проекта его руководство игнорировало.
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Internet и сети
05.03.2019 07:42