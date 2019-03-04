Facebook начал борьбу с компаниями, торгующими лайками, подписчиками и аккаунтами

Facebook начал борьбу с теми компаниями, которые занимаются продажей фейковых аккаунтов, лайков и подписчиков.

В конце прошлой недели Facebook и Instagram подали иск в Федеральный суд США против четырёх компаний и трёх человек из Китая. Согласно иску, ответчики занимаются продажей фейковых лайков, аккаунтов и подписчиков в Facebook и Instagram, а также на других платформах, таких как Amazon, Apple , Google , LinkedIn и Twitter .

«Этим иском мы хотим показать, что мошенническая деятельность такого рода недопустима, и что мы будем действовать решительно, чтобы защитить целостность своей платформы», — говорится в заявлении Facebook.

В иске соцсеть просит суд запретить этим организациям и людям:

Создавать и продвигать продажу фейковых аккаунтов, лайков и подписчиков в Facebook и Instagram;

Нарушать права на торговые марки Facebook на своих сайтах;

Использовать доменные имена с упоминанием Facebook для своих сайтов.

В Facebook также отметили, что выделяют значительные ресурсы на обнаружение и прекращение такого рода деятельности.

Напомним, что в ноябре Instagram начал удалять фейковые подписки, комментарии и лайки, которые были добавлены с помощью приложений для накрутки популярности.

Facebook в свою очередь удаляет миллионы фейковых аккаунтов каждый день. Теперь же компания решила использовать ещё один инструмент для борьбы с мошенничеством – подачу судебных исков.