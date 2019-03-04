Facebook начал борьбу с компаниями, торгующими лайками, подписчиками и аккаунтами
Facebook
В конце прошлой недели Facebook и Instagram подали иск в Федеральный суд США против четырёх компаний и трёх человек из Китая. Согласно иску, ответчики занимаются продажей фейковых лайков, аккаунтов и подписчиков в Facebook и Instagram, а также на других платформах, таких как Amazon, Apple, Google, LinkedIn и Twitter.
«Этим иском мы хотим показать, что мошенническая деятельность такого рода недопустима, и что мы будем действовать решительно, чтобы защитить целостность своей платформы», — говорится в
В иске соцсеть просит суд запретить этим организациям и людям:
- Создавать и продвигать продажу фейковых аккаунтов, лайков и подписчиков в Facebook и Instagram;
- Нарушать права на торговые марки Facebook на своих сайтах;
- Использовать доменные имена с упоминанием Facebook для своих сайтов.
В Facebook также отметили, что выделяют значительные ресурсы на обнаружение и прекращение такого рода деятельности.
Напомним, что в ноябре Instagram начал удалять фейковые подписки, комментарии и лайки, которые были добавлены с помощью приложений для накрутки популярности.
Facebook в свою очередь удаляет миллионы фейковых аккаунтов каждый день. Теперь же компания решила использовать ещё один инструмент для борьбы с мошенничеством – подачу судебных исков.
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