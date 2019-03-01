Google: скорость загрузки на мобильных должна быть постоянным приоритетом

Google призывает компании не думать о скорости загрузки на мобильных устройствах как о разовой задаче. Это должно быть постоянным приоритетом.

Президент Google Customer Solutions Эллен Коу (Ellen Coe) опубликовала статью, в которой выделила причины, почему к этому вопросу следует относиться серьёзнее.

«Несмотря на то, что у каждого типа бизнеса своя стратегия роста, существует область, в которой практически у каждой компании есть пространство для улучшений – это мобильный интернет».

Одного лишь присутствия в мобильном пространстве уже недостаточно. Чтобы бизнес рос, необходимо обеспечивать быструю работу сайта на мобильных устройствах.

По данным Google, у 44% пользователей по мере увеличения времени загрузки мобильного сайта растёт и недовольство, а 1 секунда задержки снижает конверсию на 20%.

При этом ускорение загрузки и улучшение пользовательского опыта на мобильных устройствах привлекает и удерживает потребителей.

По словам Коу, миллисекунды могут зарабатывать миллионы. Но если скорость загрузки не будет постоянным приоритетом, то неважно, насколько быстрым является сайт сегодня – со временем этот показатель будет ухудшаться.G

Практические кейсы

Коу также привела несколько примеров, когда улучшение скорости загрузки способствовало росту других показателей компании.

Dakine

Производитель верхней одежды и сумок Dakine уменьшил время загрузки стартовой страницы на 55%, страниц категорий – на 48%, а страниц товаров – на 65%.

Благодаря этим изменениям в течение года мобильный трафик компании вырос на 31%, мобильная выручка – на 45%, а продажи на планшетах – на 4%.

BMW

Компания BWW улучшила скорость загрузки своих ресурсов на мобильных устройствах, используя технологии AMP и PWA.

После внедрения этих решений количество людей, которые переходили с BMW.com на продающие сайты компании, выросло почти в 4 раза – с 8% до 30%.

Telefonica

Одна из крупнейших телеком-компаний в мире Telefonica также наблюдала позитивные изменения после работы над скоростью загрузки.

Ввиду того, что 70% интернет-трафика поступает с мобильных устройств, в компании решили опробовать технологию AMP. В результате время загрузки мобильного сайта Telefonica уменьшилось на 70% — с 6 сек до 2 сек, а CTR вырос на 31%.

Test My Site

Для проверки и оптимизации скорости загрузки сайта на мобильных устройствах Google рекомендует использовать недавно обновлённый инструмент Test My Site.


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