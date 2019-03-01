Китаец годами использовал таксофон как компьютер с бесплатным интернетом

В Китае произошёл необычный инцидент. Безработный мужчина из города Чунцин на протяжении многих годов взламывал телефонную будку для бесплатного пользования интернетом – сообщает издание South China Morning Post.

Китаец и таксофон

Мужчина путём взлома превратил автомат с сенсорным дисплеем в персональный компьютер и ночью бесплатно пользовался интернетом, просматривал фильмы и играл на нём.

Видеоролик с «хакером» набрал большую популярность в китайских социальных сетях, что побудило оператора данного телефонного аппарата China Telecom провести расследование.

На видео мужчина в чёрном худи с помощью инструмента, напоминающего отвёртку, всего за пару секунд взламывает телефонный автомат, что может свидетельствовать о некотором опыте в подобной деятельности. На камеру «хакер» заявил, что у него нет денег на мобильный телефон, поэтому он использует аппарат для чтения романов и просмотра фильмов.


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