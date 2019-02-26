В Twitter’е появилась возможность приема криптовалютных микроплатежей

При помощи нового расширения Tippin пользователи Twitter’а теперь могут принимать микроплатежи в биткоинах через Lighting Network.

Создатель микроблоггингового сервиса Джек Дорси (Jack Dorsey) уже опробовал и по достоинству оценил новую возможность:

I hooked this up and already got tipped some satoshis https://t.co/zvwdkZTN1Q — jack (@jack) February 20, 2019

По его словам, со временем поддержка Lighting Network будет также добавлена и в другой его проект – платежный сервис Cash App.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо установить браузерное расширение Tippin (поддерживаются Chrome и Firefox ) и зарегистрироваться в сервисе при помощи учетной записи Twitter , там автоматически будет создан электронный кошелек с поддержкой Lighting Network.

После этого рядом с кнопками Like и Retweet появится небольшой значок молнии, нажатие на который позволяет поощрить автора понравившегося твита криптовалютой.

Tippin – это персональный проект испанского разработчика Серхио Абриля (Sergio Abril). Расширение позволяет установить кнопку для криптовалютных микроплатежей на любом сайте.