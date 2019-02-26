В Twitter’е появилась возможность приема криптовалютных микроплатежей

По его словам, со временем поддержка Lighting Network будет также добавлена и в другой его проект – платежный сервис Cash App.
Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо установить браузерное расширение Tippin (поддерживаются Chrome и Firefox) и зарегистрироваться в сервисе при помощи учетной записи Twitter, там автоматически будет создан электронный кошелек с поддержкой Lighting Network.
После этого рядом с кнопками Like и Retweet появится небольшой значок молнии, нажатие на который позволяет поощрить автора понравившегося твита криптовалютой.
Tippin – это персональный проект испанского разработчика Серхио Абриля (Sergio Abril). Расширение позволяет установить кнопку для криптовалютных микроплатежей на любом сайте.
Напомним, в середине февраля Twitter начал тестировать новый, более удобный способ просмотра профилей на мобильных устройствах. Теперь пользователям не нужно будет покидать хронику, если они захотят ознакомится с профилем интересующего их человека или сообщества.
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