В Twitter’е появилась возможность приема криптовалютных микроплатежей

При помощи нового расширения Tippin пользователи Twitter’а теперь могут принимать микроплатежи в биткоинах через Lighting Network. 

Создатель микроблоггингового сервиса Джек Дорси (Jack Dorsey) уже опробовал и по достоинству оценил новую возможность:

I hooked this up and already got tipped some satoshis https://t.co/zvwdkZTN1Q

— jack (@jack) February 20, 2019

По его словам, со временем поддержка Lighting Network будет также добавлена и в другой его проект – платежный сервис Cash App.  

Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо установить браузерное расширение Tippin (поддерживаются Chrome и Firefox) и зарегистрироваться в сервисе при помощи учетной записи Twitter, там автоматически будет создан электронный кошелек с поддержкой Lighting Network.   

После этого рядом с кнопками Like и Retweet появится небольшой значок молнии, нажатие на который позволяет поощрить автора понравившегося твита криптовалютой.

Tippin – это персональный проект испанского разработчика Серхио Абриля (Sergio Abril). Расширение позволяет установить кнопку для криптовалютных микроплатежей на любом сайте.

Напомним, в середине февраля Twitter начал тестировать новый, более удобный способ просмотра профилей на мобильных устройствах. Теперь пользователям не нужно будет покидать хронику, если они захотят ознакомится с профилем интересующего их человека или сообщества.


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