Видеохостинг YouTube обновит систему штрафов

Первое предупреждение никак не скажется на правах пользователях.

Видеохостинг YouTube обновит систему штрафов
Заблокированный канал на сервисе
Фото: скриншот

Сервис видеохостинга YouTube объявил об изменении правил с 25 февраля 2019 года. Согласно сообщению в официальном блоге сервиса, пользователей не будут сразу лишать доступа за нарушения правил использования.

"С самых первых дней работы YouTube мы полагались на систему трех нарушений и уведомления по электронной почте, чтобы дать каждому возможность пересмотреть и понять, что пошло не так, прежде чем они столкнутся с более серьезными последствиями. И это работает: 94% тех, кто получает первый штраф, никогда не получают второго", - сказано в сообщении сервича.

Сейчас система предусматривает постепенного ограничение доступа пользователя за повторные нарушения: после первого нарушения пользователь получает предупреждение и на 90 дней лишается возможности проводить прямые трансляции, после второго нарушения - двухнедельный запрет на добавление новых видеороликов, после третьего — аккаунт нарушителя блокируют на три месяца.

По обновленным правилам, теперь пользователь, чей контент нарушит правила хостинга, получит предупреждение. Контент с нарушениями будет удален, однако других штрафных санкций не последует. Однако при последующих нарушениях система сработает как и раньше.

Напомним, YouTube предупредил проект Крым.Реалии, что Google может заблокировать видеозапись о преследовании в аннексированном Крыму граждан Украины по обвинениям в связи с религиозной организацией "Хизб ут-Тахрир". Поводом стало уведомление Роскомнадзора.


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