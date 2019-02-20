Видеохостинг YouTube обновит систему штрафов

Сервис видеохостинга YouTube объявил об изменении правил с 25 февраля 2019 года. Согласно сообщению в официальном блоге сервиса, пользователей не будут сразу лишать доступа за нарушения правил использования.

"С самых первых дней работы YouTube мы полагались на систему трех нарушений и уведомления по электронной почте, чтобы дать каждому возможность пересмотреть и понять, что пошло не так, прежде чем они столкнутся с более серьезными последствиями. И это работает: 94% тех, кто получает первый штраф, никогда не получают второго", - сказано в сообщении сервича.

Сейчас система предусматривает постепенного ограничение доступа пользователя за повторные нарушения: после первого нарушения пользователь получает предупреждение и на 90 дней лишается возможности проводить прямые трансляции, после второго нарушения - двухнедельный запрет на добавление новых видеороликов, после третьего — аккаунт нарушителя блокируют на три месяца.

По обновленным правилам, теперь пользователь, чей контент нарушит правила хостинга, получит предупреждение. Контент с нарушениями будет удален, однако других штрафных санкций не последует. Однако при последующих нарушениях система сработает как и раньше.