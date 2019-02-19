В коде Search Console обнаружен ряд новых отчётов и функций

На днях специалист по техническому SEO Джей Ар Оукс (JR Oakes) обнаружил в JS-коде Google Search Console ряд новых функций. Своими находками он поделился в Twitter.

Согласно представленным данным, в скором времени в Search Console могут появиться следующие отчёты:

1. Page Speed

Speed (I can't wait for this):/search-console/speed/search-console/speed/drilldownNot live yet.

— JR Oakes ? (@jroakes) February 14, 2019

Детали пока неизвестны, но есть предположения, что этот отчёт может включать данные о скорости загрузки по всем URL сайта.

Оукс также обнаружил следующую информацию, которая может быть связана с теми метриками, которые будут содержаться в этом отчёте:

Speed:Not sure if this is related to the new speed section of GSC, or their internal GSC measurements, but cool metrics nonetheless to understand. pic.twitter.com/aiG5tv2rSP

— JR Oakes ? (@jroakes) February 14, 2019

2. AMP Articles

Судя по названию, этот отчёт будет посвящён эффективности AMP-статей:

Amp Articles:/search-console/amp-articles/search-console/amp-articles/drilldownNot Live(?)

— JR Oakes ? (@jroakes) February 14, 2019

3. Child-Directed Content

Этот отчёт предназначен для тех страниц, которые ориентированы на детей. По данным Оукса, он уже добавлен в Search Console.

Child-Directed Content:/search-console/coppaLive

— JR Oakes ? (@jroakes) February 14, 2019

Другие новшества:

  • Поддержка новых типов структурированных данных

Похоже на то, что в скором времени Search Console будет поддерживать следующие типы структурированных данных:

  • курсы, мероприятия, инструкции (how-to), вакансии, фильмы, рецепты, AMP-статьи, местные компании, FAQ, статьи, списки, «хлебные крошки», Q/A, товары, Lenslets и Factcheck.

Structured Data/ Rich Cards:Courses, Events, How-to, Jobs, Movies, Recipes, Amp-Articles, Lenslets, Local Business, FAQ, Articles, Lists, Breadcrumbs, JobsAdditional: Factcheck, Q/A, Product

— JR Oakes ? (@jroakes) February 14, 2019
  • Возможность удалить сайт из отдельных вертикалей поиска

Используя Search Console, владельцы сайтов смогут удалить свой ресурс из Google Покупок, Авиабилетов, Отелей и локального поиска.

Opt-Out:You can remove your site from: Shopping, Flights, Hotels, and Local(?)./search-console/opt-out

— JR Oakes ? (@jroakes) February 14, 2019

Напомним, ранее стало известно о возможном добавлении в Search Console данных по ленте Google Discover.

Отметим также, что Google не всегда запускает те функции, которые тестирует. Так что, обнаруженные нововведения могут так и остаться на стадии эксперимента.


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