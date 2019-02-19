В коде Search Console обнаружен ряд новых отчётов и функций
На днях специалист по техническому SEO Джей Ар Оукс (JR Oakes) обнаружил в JS-коде Google Search Console ряд новых функций. Своими находками он поделился в Twitter.
Согласно представленным данным, в скором времени в Search Console могут появиться следующие отчёты:
1. Page Speed
Speed (I can't wait for this):/search-console/speed/search-console/speed/drilldownNot live yet.— JR Oakes ? (@jroakes)
February 14, 2019
Детали пока неизвестны, но есть предположения, что этот отчёт может включать данные о скорости загрузки по всем URL сайта.
Оукс также обнаружил следующую информацию, которая может быть связана с теми метриками, которые будут содержаться в этом отчёте:
Speed:Not sure if this is related to the new speed section of GSC, or their internal GSC measurements, but cool metrics nonetheless to understand.— JR Oakes ? (@jroakes)
pic.twitter.com/aiG5tv2rSP February 14, 2019
2. AMP Articles
Судя по названию, этот отчёт будет посвящён эффективности AMP-статей:
Amp Articles:/search-console/amp-articles/search-console/amp-articles/drilldownNot Live(?)— JR Oakes ? (@jroakes)
February 14, 2019
3. Child-Directed Content
Этот отчёт предназначен для тех страниц, которые ориентированы на детей. По данным Оукса, он уже добавлен в Search Console.
Child-Directed Content:/search-console/coppaLive— JR Oakes ? (@jroakes)
February 14, 2019
Другие новшества:
- Поддержка новых типов структурированных данных
Похоже на то, что в скором времени Search Console будет поддерживать следующие типы структурированных данных:
- курсы, мероприятия, инструкции (how-to), вакансии, фильмы, рецепты, AMP-статьи, местные компании, FAQ, статьи, списки, «хлебные крошки», Q/A, товары, Lenslets и Factcheck.
Structured Data/ Rich Cards:Courses, Events, How-to, Jobs, Movies, Recipes, Amp-Articles, Lenslets, Local Business, FAQ, Articles, Lists, Breadcrumbs, JobsAdditional: Factcheck, Q/A, Product— JR Oakes ? (@jroakes)
February 14, 2019
- Возможность удалить сайт из отдельных вертикалей поиска
Используя Search Console, владельцы сайтов смогут удалить свой ресурс из Google Покупок, Авиабилетов, Отелей и локального поиска.
Opt-Out:You can remove your site from: Shopping, Flights, Hotels, and Local(?)./search-console/opt-out— JR Oakes ? (@jroakes)
February 14, 2019
Напомним, ранее стало известно о возможном добавлении в Search Console данных по ленте Google Discover.
Отметим также, что Google не всегда запускает те функции, которые тестирует. Так что, обнаруженные нововведения могут так и остаться на стадии эксперимента.
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19.02.2019 12:04