Google: цифровая зрелость повышает эффективность маркетинга и бизнеса

Использование технологий машинного обучения и цифрового маркетинга позволяет быстро повысить эффективность коммерческой деятельности и маркетинговую зрелость. Об этом свидетельствуют результаты исследования Boston Consulting Group (BCG), проведённого по заказу Google.

Основные выводы исследования:

  • Рентабельность цифрового маркетинга в 1,4 раза выше, а его влияние на прибыль в 2,5 раз выше у организационно зрелых брендов по сравнению с компаниями с незрелым маркетингом.
  • Использование технологий машинного обучения снижает цену за конверсию (CPA) более чем на 40%, а рост рентабельности инвестиций в рекламу (ROAS) при их использовании может составить до 33%.
  • В среднем, применение технологий цифрового маркетинга повышает эффективность кампании на 20%.
  • Эффективное участие человека наряду с использованием инструментов цифровой рекламы увеличивает эффективность кампании еще на 15%.
  • Машинное обучение и цифровой маркетинг повышают количество онлайн-транзакций в ритейле до 50 %.

При этом полной цифровой зрелости достигли лишь 2% брендов. Однако эти бренды получают на 20% больше прибыли и снижают затраты на 30%. Так что машинное обучение открывает перед компаниями много возможностей.

«Наши тесты показали, что продвинутые технологии могут быстро повысить эффективность коммерческой деятельности и маркетинговую зрелость. Наибольшего роста удалось добиться брендам, привлекающим к маркетингу людей.

Большинству игроков на рынке по-прежнему необходим ряд технических и организационных изменений, чтобы достичь мультимоментной цифровой зрелости. Каждое из этих изменений по отдельности сильно повышает производительность, а их сочетание позволяет маркетинговым организациям взаимодействовать с клиентом на всех стадиях на пути к покупке», — отметил старший партнёр BCG Доминик Филд.

В ходе исследования специалисты BCG изучили более 200 мировых брендов, опросили более 40 экспертов и провели 16 глубинных проверок шести брендов в различных индустриях, включая розничную торговлю, автомобильную промышленность и финансовую отрасль. Показатели оценивались за период от четырёх до шести недель.

Проведенный BCG опрос также показал, что более 85% брендов, находящихся на двух последних уровнях цифровой зрелости (интегрированность и многофакторный маркетинг) достигли и высокого уровня организационной зрелости.

Авторы отчёта предлагают рекламодателям уже сейчас оценить, как машинное обучение может повлиять на их бизнес. В долгосрочной перспективе для достижения успеха компании придётся сломать внутренние барьеры, внедрить технологии в работу штатных сотрудников и установить стратегическое партнёрства.

Кроме этого отчета, компания BCG совместно с Google Digital Academy разработала диагностический инструмент Digital Maturity Benchmark, предназначенный для измерения зрелости бренда.

Теперь любая компания может самостоятельно провести углублённую оценку и посмотреть, как работает цифровой маркетинг, а также разработать план развития цифровой зрелости. На данный момент новый инструмент доступен только на английском языке.


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