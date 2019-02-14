В ЕС согласовали финальную версию директивы об авторском праве

Европарламент и Совет Европейского союза согласовали финальную версию текста директивы об авторском праве в цифровую эпоху, которая призвана поддержать традиционные СМИ и правообладателей в ЕС за счёт американских интернет-компаний.

Законопроект теперь будет передан в Европарламент для окончательного голосования, которое состоится в марте или апреле этого года.

Европарламент поддержал директиву, которая является частью более масштабной реформы авторского права в ЕС , в сентябре. За этим последовало несколько раундов обсуждений, призванных сформировать финальную версию законопроекта. Теперь этот процесс завершён.

Если законопроект будет принят, то интернет-платформы и поисковые системы должны будут выплачивать лицензионные сборы издателям.

Согласно обновлённой статье 13, новые требования по лицензированию контента будут распространяться на онлайн-сервисы, существующие свыше 3-х лет, с месячной аудиторией в 5+ млн пользователей и годовым оборотом от 10 млн евро.

При этом активисты продолжают протестовать против этого решения. Они утверждают, что новые требования негативно отразятся на небольших онлайн-платформах, поскольку они вряд ли смогут внедрить те инструменты фильтрации контента, которые могут позволить себе крупные компании.