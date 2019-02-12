Госдума РФ приняла закон об изоляции Рунета в первом чтении

Он позволит ограничивать доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.

Госдума РФ приняла закон об изоляции Рунета в первом чтении
Госдума РФ приняла закон об изоляции Рунета
Фото: kurnyavko/Depositphotos

Госдума РоSSии во вторник, 12 февраля, одобрила в первом чтении законопроект о "суверенном интернете", который предусматривает возможность изоляции Рунета.

За проголосовали 334 депутата, 47 - против, воздержавшихся не было, передает Deutsche Welle.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект "определяет правила маршрутизации трафика, создает возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой роSSийские пользователи, определяет трансграничные линии связи и точки обмена трафиком".

Операторов данный закон обязывает в определенных случаях переходить к централизованному управлению трафиком.

Предусматривается также возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. Эти средства позволят также ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.

Законопроект внесли в Госдуму РФ 14 декабря депутат Андрей Луговой и члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова. По их мнению, роSSийскому сегменту сети угрожает Запад, в частности - США, которые приняли национальную киберстратегию в ноябре 2018 года.

Напомним, разговоры об ограничении интернета в РФ ведутся уже несколько лет. В августе 2016 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что Координационный центр (КЦ) национального домена, управляющий доменами .ru и .рф, может перейти под контроль госструктур. Газета "Ведомости" также писала, что Минкомсвязи РФ предлагает дополнить закон "О связи" статьей о регулировании роSSийского сегмента интернета. Однако, в министерстве опровергли эту информацию. При этом советник президента РФ по интернету Германи Клименко допустил отключение РоSSии от "мирового интернета".

С 1 января 2020 года в РоSSии также планируют ввести обязательную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет.


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