В Германии запретили Facebook объединять данные пользователей из разных сервисов

Федеральное управление по картелям Германии, которое является регулятором по вопросам конкуренции, запретило Facebook объединять данные пользователей из разных источников без получения их на то согласия.

Расследование в отношении соцсети показало, что она злоупотребляла своей доминирующей позицией на рынке для сбора информации о пользователях без информирования их об этом и получения согласия.

Согласно решению регулятора, принадлежащие компании сервисы, включая WhatsApp и Instagram, могут продолжать собирать данные, но они не должны объединять эту информацию с основным Facebook-аккаунтом до тех пор, пока пользователь не даст согласия на такие действия.

Решение распространяется только на деятельность Facebook в Германии, но оно может способствовать принятию подобных мер и в других странах, считают эксперты.

Пресс-служба Facebook заявила, что компания намерена оспорить решение регулятора. У соцсети есть месяц на то, чтобы подать апелляцию.

Если решение будет оставлено в силе, то Facebook в течение четырёх месяцев должен будет разработать технические решения, чтобы обеспечить его соблюдение. В противном случае компании может грозить крупный штраф (до 10% от годовой выручки).