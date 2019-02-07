Facebook покажет пользователям, кто загрузил их данные для таргетинга

Facebook объявил, что начиная с 28 февраля при нажатии на кнопку «Почему я это вижу» в рекламных объявлениях пользователи смогут увидеть, кто загрузил их контактную информацию для показа таргетированной рекламы.

В частности, они смогут узнать, поступили ли эти данные прямо из источника, например, розничной сети, или же рекламодатель получил их через стороннего партнёра.

Пока в этом окне доступна лишь информация о том, какая компания использует данные пользователя.

Обновление призвано проинформировать участников соцсети о том, как рекламодатели получают их данные, и дать им возможность ограничить доступ к этим сведениям в будущем.

По мнению TechCrunch, это также поможет Facebook выявить те компании, которые собирают данные пользователей, не получая на то их согласия, и уменьшить масштабы злоупотреблений.


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