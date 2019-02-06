Moz анонсировал обновление Domain Authority

Moz объявил о предстоящем крупном обновлении метрики Domain Authority (DA) – первом за многие годы существования этого показателя.

Разработанная Moz метрика Domain Authority (авторитетность домена) оценивает, насколько ценным является конкретный домен с точки зрения его возможного ранжирования в Google и других поисковых системах. Обновление, которое будет запущено 5 марта, призвано создать ещё более надёжный показатель за счёт лучшего отсеивания платных и спам-ссылок.

По словам старшего научного сотрудника Moz Расса Джонса (Russ Jones), компания внесла несколько изменений в то, как рассчитывается DA.

Что именно изменилось:

  • Набор данных для обучения. Domain Authority теперь лучше понимает те сайты, которые вообще не ранжируются ни по какому ключевому слову.
  • Алгоритм обучения. Вместо того, чтобы опираться на линейную модель, Moz переключился на нейронную сеть. Это даёт ряд преимуществ, включая гораздо более детальную модель, способную выявлять манипуляции со ссылками.
  • Факторы модели. Domain Authority не просто анализирует количество ссылок, но и опирается на Spam Score и сложное распределение ссылок, основанное на качестве и трафике, а также другие факторы.
  • Индекс. В индексе Moz содержится более 35 трлн ссылок.

Реакция SEO-сообщества на эту новость была смешанной. Многие восприняли её без особого энтузиазма.

Сотрудник Google Джон Мюллер на твит об обновлении DA ответил иронично:

What's the DA weather report say?

— ? John ? (@JohnMu) February 5, 2019

Как отметил Барри Шварц из Search Engine Land, самой большой проблемой с Domain Authority является недостаточное понимание этой метрики в SEO-сообществе. Некоторые специалисты считают, что этот показатель был создан Google. Другие, даже зная, что это разработка Moz, покупают ссылки на основе этих данных, что является нарушением рекомендаций Google для вебмастеров.

При этом Google активно пытается внушить оптимизаторам, что им не стоит ориентироваться на отдельные метрики. Их задача сегодня – создавать более качественные сайты, удобные для пользователей. Слишком большой фокус на ссылочных метриках не даёт увидеть более полную картину и мыслить более системно.

В то же время, нет ничего зазорного в том, чтобы использовать DA от Moz в качестве источника дополнительных данных – при условии верного понимания того, что представляет собой эта метрика.

Между тем напомним, что у Google есть метрики авторитетности или доверия на уровне домена. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер в интервью на конференции SearchLove London 2018.


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