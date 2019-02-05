MediaRadar: рекламная выручка YouTube в 2018 году выросла на 11%

В минувшем году рекламные доходы YouTube увеличились на 11% в сравнении год к году – благодаря повторным рекламодателям. Об этом свидетельствуют данные отчёта  MediaRadar.

Показатель обновления объявлений в 2018 году составлял 51%. На три бренда – Geico, Samsung и Disney – приходилось 15,5% рекламной выручки YouTube в минувшем году.

Относительно высокие показатели удержания клиентов в YouTube говорят о том, что компания удовлетворяет потребности брендов и по большей части решила проблемы безопасности, которые привели к массовому оттоку рекламодателей в 2017 году.

«Несмотря на трудности, связанные с безопасностью брендов, YouTube удалось восстановиться и показать устойчивый рост в годовом сравнении. Это стало возможны благодаря открытости, преимущественно в отношении ошибок, и предоставлении средств защиты для покупателей. Лишь несколько рекламодателей ушли с платформы, и рекламная выручка выросла», — отметил глава MediaRadar Тодд Кризельман (Todd Krizelman).

Согласно отчёту, в 2018 году более 30% рекламной выручки YouTube приходилось на медиа- и развлекательные компании.

Самым крупным рекламодателем YouTube была страховая компания Geico. Её доля в рекламной выручке видеохостинга составила 6%. По данным MediaRadar, в минувшем году Geico увеличил расходы на YouTube на 40%.

На долю Samsung приходилось 5,5% от рекламной выручки YouTube, а на долю Disney – 4%.

Отметим также, что автомобильные бренды, включая GM и Ford, в прошлом году сократили свои бюджеты на YouTube. В целом по отрасли наблюдалось снижение расходов на видеохостинг на 60% в сравнении с 2017 годом.  В результате в 2018 году автомобильный сектор сместился с третьей по величине категории рекламодателей на 8-е место.

Отчёт MediaRadar «YouTube Year in Review» основан на сравнении данных по доходам от рекламы за январь-ноябрь 2017 года с данными за аналогичный период 2018 года.

Холдинг Alphabet, владеющий Google, не предоставляет данные по YouTube в своих финансовых отчётах.


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