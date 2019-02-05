Выручка Alphabet в 4-м квартале 2018 года выросла на 22% – до $39,28 млрд

Холдинг Alphabet, владеющий Google , огласил финансовые результаты за четвёртый квартал 2018 года и год в целом.

Общие результаты

В отчётном квартале выручка Alphabet выросла на 22% в сравнении год к году и достигла $39,28 млрд, превысив ожидания рынка. Средний прогноз выручки среди аналитиков, отслеживаемых Refinitiv, составлял $38,93 млрд. Около 83% доходов холдинга приходилось на долю Google .

Выручка Alphabet за 2018 год выросла на 23% по сравнению с 2017 годом и достигла $136,8 млрд.

Google

По итогам четвёртого квартала выручка Google выросла на 21,5% в годовом сравнении – до $39,12 млрд. Из них $32,635 млрд (83%) составили доходы от рекламы.

Операционная прибыль выросла на 13% и достигла $9,7 млрд.

Расходы на приобретение трафика составили $7,4 млрд, что представляет собой 23% от рекламной выручки.

Количество платных кликов на ресурсах Google выросло на 66% в годовом сравнении и на 22% в квартальном. Цена за клик по сравнению с третьим кварталом упала на 9%.

Непрофильные подразделения

Выручка по сегменту «Other Bets» (автономные автомобили Waymo, устройства для «умного дома» Nest и другие проекты) составила $154 млн, чистый убыток – $1,33 млрд.

«С большими возможностями впереди мы продолжаем целенаправленные инвестиции в таланты и инфраструктуру, необходимые для предоставления исключительных продуктов и опыта для наших пользователей, рекламодателей и партнёров по всему миру», — заявила старший финансовый директор Alphabet и Google Рут Порат (Ruth Porat), комментируя достигнутые результаты.

После публикации финотчёта стоимость акций Alphabet на торгах 4 февраля выросла на 2,04%.



