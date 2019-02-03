Правительство Японии устроит хакерскую атаку на граждан

Правительство Японии устроит хакерскую атаку на граждан

В случае успешного взлома девайса, его владельца оповестят об этом и попросят принять меры для повышения уровня защиты. Например, сменить имя пользователя и пароль на более надежные. Начиная с середины февраля, планируется совершить атаки на 200 миллионов объектов. В первую очередь это будут роутеры и веб-камеры, затем целью станут «умные» дома. Согласно исследованиям института, устройства «интернета вещей» были мишенями 54% кибератак в 2017 году, чем и объясняется приоритет целей в исследовании.

Старт мероприятия приурочен к Олимпийским играм в Японии, которые пройдут в 2020 году. Таким образом правительство планирует повысить общую безопасность в обществе в преддверии массовых мероприятий. Дальнейшие этапы программы пока не опубликованы: поначалу атаки будут проводиться простым перебором пар логин-пароль.

Подготовка к проведению кампании началась в ноябре 2018 года с изменения законодательства. Критики программы обращают внимание на то, что у сотрудников института может появиться доступ к личным данным граждан, и это нарушает право на неприкосновенность личной жизни. Также нет ясности, как, где и насколько долго эти данные будут храниться.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Google и индустрию онлайн-рекламы обвинили в злоупотреблении интимными данными пользователейGoogle и индустрию онлайн-рекламы обвинили в злоупотреблении интимными данными пользователей
Создатель интернета предупредил об опасности со стороны IoT-устройствСоздатель интернета предупредил об опасности со стороны IoT-устройств
Джон Мюллер: отклонение ссылок может помочь Google больше доверять другим ссылкам на сайтДжон Мюллер: отклонение ссылок может помочь Google больше доверять другим ссылкам на сайт
Facebook провёл ребрендинг автомобильной рекламы и расширил её охватFacebook провёл ребрендинг автомобильной рекламы и расширил её охват
Конференция Google I/O 2019 пройдёт 7-9 маяКонференция Google I/O 2019 пройдёт 7-9 мая
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ пресекла кибератаку на систему судебной власти УкраиныСБУ пресекла кибератаку на систему судебной власти Украины
СБУ ликвидировала хакерскую группировку, которая воровала деньги со счетов 20 банков мира
ESET обнаружил новую кибератаку, нацеленную на госучреждения УкраиныESET обнаружил новую кибератаку, нацеленную на госучреждения Украины
В Японии онлайн-тролль зарезал автора лекции о троллингеВ Японии онлайн-тролль зарезал автора лекции о троллинге
NotPetya 2.0: к праздникам роSSийские хакеры готовят новую масированную атаку на украинские компанииNotPetya 2.0: к праздникам роSSийские хакеры готовят новую масированную атаку на украинские компании
ФБР заблокировало сервер, готовящий кибератаку в УкраинеФБР заблокировало сервер, готовящий кибератаку в Украине
Французское правительство обвиняется в незаконном захвате домена France.comФранцузское правительство обвиняется в незаконном захвате домена France.com
Великобритания осуществила мощную кибератаку против ИГВеликобритания осуществила мощную кибератаку против ИГ
Разведка Германии считает, что РФ стоит за кибератакой на немецкое правительствоРазведка Германии считает, что РФ стоит за кибератакой на немецкое правительство
Исследование: власти Египта тайно заставляли граждан майнить Monero
Последние новости
Подгружаем последние новости