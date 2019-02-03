Правительство Японии устроит хакерскую атаку на граждан

В случае успешного взлома девайса, его владельца оповестят об этом и попросят принять меры для повышения уровня защиты. Например, сменить имя пользователя и пароль на более надежные. Начиная с середины февраля, планируется совершить атаки на 200 миллионов объектов. В первую очередь это будут роутеры и веб-камеры, затем целью станут «умные» дома. Согласно исследованиям института, устройства «интернета вещей» были мишенями 54% кибератак в 2017 году, чем и объясняется приоритет целей в исследовании.

Старт мероприятия приурочен к Олимпийским играм в Японии, которые пройдут в 2020 году. Таким образом правительство планирует повысить общую безопасность в обществе в преддверии массовых мероприятий. Дальнейшие этапы программы пока не опубликованы: поначалу атаки будут проводиться простым перебором пар логин-пароль.

Подготовка к проведению кампании началась в ноябре 2018 года с изменения законодательства. Критики программы обращают внимание на то, что у сотрудников института может появиться доступ к личным данным граждан, и это нарушает право на неприкосновенность личной жизни. Также нет ясности, как, где и насколько долго эти данные будут храниться.



