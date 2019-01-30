У 70% пользователей скорость загрузки сайта влияет на решение о покупке

У 70% пользователей скорость загрузки сайта влияет на готовность купить товар. Об этом свидетельствуют результаты исследования Unbounce за 2019 год. В опросе приняли участие 750 потребителей и 395 маркетологов из США.

По данным Unbounce, 81% маркетологов понимают, что скорость загрузки влияет на конверсии, но большинство из них не ставят её в приоритет.

Около 73% маркетологов считают, что улучшение скорости страницы является срочным или очень срочным делом, однако только у 3% эта задача является главным приоритетом в 2019 году.

Согласно отчёту, большинство сайтов слишком медленные, а средняя скорость загрузки составляет 15 секунд. И это серьёзная проблема, учитывая, что 50% пользователей покинут сайт, если они будут вынуждены ждать дольше 3-х секунд.

При этом скорость загрузки страницы влияет не только на конверсии. Она также может оказывать негативное влияние на органические и платные результаты сайта в поиске.

«Поскольку сайты являются очень медленными, то они платят больше, чем другие, за поисковую рекламу и полностью исчезают из органических результатов поиска», — отметили в Unbounce.

Как пользователи реагируют на медленные страницы

Примечательно, что многие пользователи склонны винить в медленной загрузке собственное интернет-соединение, а не сайты.

При переходе на медленный сайт почти 50% респондентов попробуют обновить страницу как минимум 1 раз. В то же время 22% опрошенных закроют вкладку, а 14% – посетят сайт конкурента.

При этом пользователи Android более терпеливы, чем пользователи iOS. Среди тех, кто не готов ждать дольше 3-х секунд, пользователи iOS составляют 64%, а Android – 36%.

Среди тех, кто готов ждать 11-13 секунд, эти доли составляют 36% и 61% соответственно.

Быстрое решение

Быстрые результаты с точки зрения улучшения скорости загрузки страницы может принести удаление анимации и видео.

Почти 50% опрошенных пользователей заявили, что они готовы отказаться от анимации и видео ради более быстрой загрузки страницы, а около 15% респондентов могут обойтись и без фотографий.

Напомним, что по данным Akamai, замедление сайта на 1 секунду снижает мобильную конверсию на 20,5%.


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