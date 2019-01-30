Еврокомиссия призвала Google и Facebook усилить борьбу с дезинформацией
Европейская комиссия призвала крупные интернет-компании, включая Google и Facebook, усилить борьбу с дезинформацией перед выборами в Европарламент. Об этом
«Сегодня Google, Facebook, Twitter и Mozilla, а также торговые ассоциации, представляющие рекламный сектор, подали свои первые отчёты о мерах, принятых с целью соблюдения
Компании подписали кодекс действий по борьбе с дезинформацией в октябре 2018 года.
Поданные отчёты охватывают конец 2018 года. Далее компании будут отчитываться о проделанной работе ежемесячно – до выборов, которые пройдут в мае.
К концу 2019 года комиссия проведёт комплексную оценку всех мер, принятых компаниями за первые 12 месяцев соблюдения кодекса. Если результаты проверки будут неудовлетворительными, то им могут грозить санкции.
Напомним, что в ноябре Google представил новые правила размещения политической рекламы в Евросоюзе. Нововведения призваны поддержать демократические процессы и помочь людям получить всю необходимую информацию для того, чтобы осознанно отдать свой голос.
Facebook ужесточил свои правила в отношении политрекламы в ЕС в январе.
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Internet и сети
30.01.2019 21:04