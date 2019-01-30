Еврокомиссия призвала Google и Facebook усилить борьбу с дезинформацией

Европейская комиссия призвала крупные интернет-компании, включая Google и Facebook, усилить борьбу с дезинформацией перед выборами в Европарламент. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Сегодня Google , Facebook, Twitter и Mozilla, а также торговые ассоциации, представляющие рекламный сектор, подали свои первые отчёты о мерах, принятых с целью соблюдения Code of Practice on Disinformation . Определённый прогресс был достигнут, в частности, в удалении фейковых аккаунтов и сокращении видимости тех сайтов, которые продвигают дезинформацию. Однако необходимы дополнительные меры, чтобы обеспечить полную прозрачность политической рекламы к началу предвыборных кампаний во всех странах-участницах ЕС », — говорится в заявлении регулятора.

Компании подписали кодекс действий по борьбе с дезинформацией в октябре 2018 года.

Поданные отчёты охватывают конец 2018 года. Далее компании будут отчитываться о проделанной работе ежемесячно – до выборов, которые пройдут в мае.

К концу 2019 года комиссия проведёт комплексную оценку всех мер, принятых компаниями за первые 12 месяцев соблюдения кодекса. Если результаты проверки будут неудовлетворительными, то им могут грозить санкции.

Напомним, что в ноябре Google представил новые правила размещения политической рекламы в Евросоюзе . Нововведения призваны поддержать демократические процессы и помочь людям получить всю необходимую информацию для того, чтобы осознанно отдать свой голос.