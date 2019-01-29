SEL: DuckDuckGo растёт быстро, но недостаточно для интереса со стороны SEO

В начале января стало известно, что в 2018 году анонимный поисковик DuckDuckGo обработал 9 млрд запросов пользователей. В 2016 году эта цифра составляла 4 млрд. Для сравнения, Google получает более триллиона запросов в год.

Как отмечает Search Engine Land, по мере роста интереса к конфиденциальности популярность DDG постепенно увеличивается. По прогнозам поисковика, в 2019 году он превысит показатели 2018 года. Однако это вряд ли поможет с точки зрения доли на рынке поиска – DuckDuckGo контролирует менее 1% объёма поиска в США. И этого недостаточно, чтобы к нему появился интерес со стороны оптимизаторов.

Сотрудники Search Engine Land опросили ряд SEO-специалистов и выяснили, что никто из них не уделяет особого внимания оптимизации для DuckDuckGo. Вместо этого один из респондентов отметил, что Yelp очень хорошо ранжируется по локальным запросам в DDG. Поэтому оптимизация для Yelp помогает местному бизнесу получать большую видимость в DuckDuckGo (речь шла о США).

При этом, согласно исследованию SimilarWeb, по состоянию на 2016 год DuckDuckGo опережал поисковик Bing от Microsoft по показателям отказа и вовлечённости пользователей.

Этот же анализ показал, что аудитория DDG состоит из более продвинутых в техническом плане пользователей, которых беспокоит их конфиденциальность. За последующие два года аудитория DuckDuckGo, вероятно, расширилась.

Учитывая небольшую долю рынка, маловероятно, что в скором времени многие SEO-специалисты начнут тратить своё время на оптимизацию для DuckDuckGo. Однако поисковик продолжает расти и со временем эта ситуация может измениться, считают в Search Engine Land.

Напомним, что ранее в этом месяце DuckDuckGo ответил на обвинения в использовании фингерпрининга для идентификации пользователей.


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