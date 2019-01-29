Конференция Google I/O 2019 пройдёт 7-9 мая

Подробности мероприятия ожидаются позже. Обычно на конференции I/O Google презентует самые крупные новинки года. Так, в прошлом году это были Android P, новые функции в Assistant, Gmail, Lens и Photos, впечатляющая технология Duplex, приложение Lookout и другие анонсы.
Регистрация на I/O 2019 пока закрыта, цены на билеты также неизвестны.
В прошлом году цены стартовали с $1150 за штуку, для студентов и научных сотрудников действовала сниженная цена – $375.
В минувшие годы также проводился розыгрыш среди тех, кто подал соответствующую заявку – победители выбирались в случайном порядке.
Однако билеты приобретать необязательно – основные доклады конференции можно будет посмотреть в режиме прямой трансляции.
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