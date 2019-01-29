Конференция Google I/O 2019 пройдёт 7-9 мая

Глава Google Сундар Пичаи назвал дату проведения 12-й ежегодной конференции для разработчиков I/O 2019. В этом году мероприятие пройдёт с 7 по 9 мая в наружном амфитеатре «Шорлайн» в Маунтин-Вью.

Glad the transmission was received:) See you at Shoreline Amphitheatre May 7-9 for this year's I/O! #io19 pic.twitter.com/CXWpQR4Eza — Sundar Pichai (@sundarpichai) January 25, 2019

Сообщение Пичаи было опубликовано спустя несколько часов после того, как один из пользователей решил головоломку от Google Developers и раскрыл эти даты:

Yup, they figured me out, they also removed the dummy tweet. I still have a screenshot of the json ? pic.twitter.com/4tqt1YchTM — Till Kottmann (@deletescape) January 25, 2019

Подробности мероприятия ожидаются позже. Обычно на конференции I/O Google презентует самые крупные новинки года. Так, в прошлом году это были Android P, новые функции в Assistant, Gmail , Lens и Photos, впечатляющая технология Duplex, приложение Lookout и другие анонсы.

Регистрация на I/O 2019 пока закрыта, цены на билеты также неизвестны.

В прошлом году цены стартовали с $1150 за штуку, для студентов и научных сотрудников действовала сниженная цена – $375.

В минувшие годы также проводился розыгрыш среди тех, кто подал соответствующую заявку – победители выбирались в случайном порядке.

Однако билеты приобретать необязательно – основные доклады конференции можно будет посмотреть в режиме прямой трансляции.