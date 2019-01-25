Киберполиция заявила о "постоянных" атаках на серверы ЦИК и компьютеры членов комиссии

"Финансирование идет с тех же криптокошельков, с которых финансировались атаки раньше".

Глава Департамента киберполиции Сергей Демидюк заявил о "постоянных" хакерских атаках на серверы Центральной избирательной комиссии и компьютеры членов комиссии.

"Идут постоянные атаки - они идут от простого до подкладывания приложений, которые использует тот или другой сотрудник. На новогодние праздники поздравления с вирусами от якобы имени правительственных организаций, правительства приобрели такой массовый характер, что просто завалили всех. Такие рассылки, спам-письма присылают и им, и их родственникам, где содержится вредоносное ПО для контроля над их компьютерной техникой. Это самый простой способ, но он действенный", - сказал Демедюк агентству Reuters.

По данным киберполиции, проникновений в избирательную систему пока не зафиксировано, но полиция ожидает крупномасштабных атак за месяц до выборов, когда начнут работать региональные избирательные комиссии.

Хакеры, специализирующиеся на краже баз данных, также активизировали свою деятельность и сосредоточились на государственных служащих и сотрудниках, которые обслуживают оборудование избирательной комиссии.

"Финансирование идет с тех же самых криптокошельков, с которых финансировались атаки и раньше. Это указывает на то, что этим занимаются одни и те же организации хакерские, которые подконтрольны спецслужбам РФ ", - сказал он.

Напомним, предыдущий глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский летом 2018 года жаловался, что ЦИК нуждается в современном оборудовании для защиты выборов от хакеров, но не может достучаться до Верховной Рады.

Без внедрения нового оборудования и новых подходов к защите информационных ресурсов ЦИКу будет сложно гарантировать кибербезопасность выборов, говорил Охендовский.

После назначения нового состава ЦИК в ноябре 2018 года Верховная Рада выделила 49,66 млн гривен на защиту информационных ресурсов комиссии. Тогда же Центральная избирательная комиссия получила оборудование и программное обеспечение, предоставленное координатором проектов ОБСЕ в Украине с целью усиления защиты избирательных систем от киберугроз.

22 мая 2014 года накануне выборов Президента Украины информационные ресурсы ЦИК подверглись хакерской атаке. Служба безопасности Украины заявила, что они пытались внедрить компьютерный вирус, который должен был 25 мая, в день выборов, уничтожить всю базу данных на сервере ЦИК.