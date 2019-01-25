Киберполиция заявила о "постоянных" атаках на серверы ЦИК и компьютеры членов комиссии

"Финансирование идет с тех же криптокошельков, с которых финансировались атаки раньше".

Киберполиция заявила о "постоянных" атаках на серверы ЦИК и компьютеры членов комиссии
Фото: svetaplikaci.tyden.cz

Глава Департамента киберполиции Сергей Демидюк заявил о "постоянных" хакерских атаках на серверы Центральной избирательной комиссии и компьютеры членов комиссии.

"Идут постоянные атаки - они идут от простого до подкладывания приложений, которые использует тот или другой сотрудник. На новогодние праздники поздравления с вирусами от якобы имени правительственных организаций, правительства приобрели такой массовый характер, что просто завалили всех. Такие рассылки, спам-письма присылают и им, и их родственникам, где содержится вредоносное ПО для контроля над их компьютерной техникой. Это самый простой способ, но он действенный", - сказал Демедюк агентству Reuters.

По данным киберполиции, проникновений в избирательную систему пока не зафиксировано, но полиция ожидает крупномасштабных атак за месяц до выборов, когда начнут работать региональные избирательные комиссии.

Хакеры, специализирующиеся на краже баз данных, также активизировали свою деятельность и сосредоточились на государственных служащих и сотрудниках, которые обслуживают оборудование избирательной комиссии.

"Финансирование идет с тех же самых криптокошельков, с которых финансировались атаки и раньше. Это указывает на то, что этим занимаются одни и те же организации хакерские, которые подконтрольны спецслужбам РФ", - сказал он.

Напомним, предыдущий глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский летом 2018 года жаловался, что ЦИК нуждается в современном оборудовании для защиты выборов от хакеров, но не может достучаться до Верховной Рады.

Без внедрения нового оборудования и новых подходов к защите информационных ресурсов ЦИКу будет сложно гарантировать кибербезопасность выборов, говорил Охендовский.

После назначения нового состава ЦИК в ноябре 2018 года Верховная Рада выделила 49,66 млн гривен на защиту информационных ресурсов комиссии. Тогда же Центральная избирательная комиссия получила оборудование и программное обеспечение, предоставленное координатором проектов ОБСЕ в Украине с целью усиления защиты избирательных систем от киберугроз.

22 мая 2014 года накануне выборов Президента Украины информационные ресурсы ЦИК подверглись хакерской атаке. Служба безопасности Украины заявила, что они пытались внедрить компьютерный вирус, который должен был 25 мая, в день выборов, уничтожить всю базу данных на сервере ЦИК.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Google пожертвует ещё $3,1 млн Wikimedia
Google закрыл лазейку для манипуляций с датой открытия компанийGoogle закрыл лазейку для манипуляций с датой открытия компаний
Еврокомиссия готовится оштрафовать Google по делу AdSenseЕврокомиссия готовится оштрафовать Google по делу AdSense
Microsoft не рассматривает Cortana, как конкурента Google Assistant и Amazon AlexaMicrosoft не рассматривает Cortana, как конкурента Google Assistant и Amazon Alexa
Microsoft больше не видит Cortana в качестве конкурента Google Assistant и AlexaMicrosoft больше не видит Cortana в качестве конкурента Google Assistant и Alexa
Блок рекламы


Похожие новости
Киберполиция задержала двух мужчин, ломавших украинские сайты DDoS-атакамиКиберполиция задержала двух мужчин, ломавших украинские сайты DDoS-атаками
США обвинили двух украинских хакеров во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагамСША обвинили двух украинских хакеров во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагам
Киберполиция разоблачила хакеров, которые украли более 5 млн гривенКиберполиция разоблачила хакеров, которые украли более 5 млн гривен
Киберполиция задержала хакера, распространявшего вирусы для кражи данныхКиберполиция задержала хакера, распространявшего вирусы для кражи данных
Киберполиция задержала троих организаторов незаконной телетрансляции 700 каналовКиберполиция задержала троих организаторов незаконной телетрансляции 700 каналов
Киберполиция разоблачила мошенников, выманивших более 20 млн гривен на "финансовых рынках"Киберполиция разоблачила мошенников, выманивших более 20 млн гривен на "финансовых рынках"
Киберполиция закрыла два офиса брокера бинарных опционов в КиевеКиберполиция закрыла два офиса брокера бинарных опционов в Киеве
Чехия обвинила роSSийские спецслужбы в атаках на МИД и минобороныЧехия обвинила роSSийские спецслужбы в атаках на МИД и минобороны
Гостинничная сеть Marriott заявила об утечке данных миллионов своих клиентовГостинничная сеть Marriott заявила об утечке данных миллионов своих клиентов
Министр обороны Нидерландов заявила о кибервойне с РоссиейМинистр обороны Нидерландов заявила о кибервойне с Россией
Последние новости
Подгружаем последние новости