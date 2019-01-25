В LinkedIn стал доступен таргетинг по интересам
Социальная сеть для профессионалов LinkedIn
Теперь рекламодатели смогут показывать пользователям соцсети те объявления, которые соответствуют их профессиональным интересам. Предпочтения пользователей будут определяться на основании того контента, которым они делятся в LinkedIn и с которым взаимодействуют.
Рекламодатели смогут выбрать подходящие варианты из более чем 200 профессиональных интересов, таких как искусственный интеллект, глобальная экономика, управление клиентским опытом и т.д.
Преимущества нового типа таргетинга:
- Более релевантная реклама;
- Сочетание таргетинга по интересам с таргетингом на конкретные аккаунты позволит достигать потенциальных покупателей, заинтересованных в контенте рекламодателя;
- Сочетание таргетинга по интересам и уровню образования позволит охватывать ещё более целевую аудиторию.
LinkedIn тестировала таргетинг по интересам в течение последних нескольких месяцев. Полученные результаты показали, что использование новой опции приводило к повышению CTR на 25%.
В ближайшую неделю новый тип таргетинга станет доступен всем рекламодателям.
Напомним, что в РоSSии социальная сеть LinkedIn остаётся заблокированной.
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Internet и сети
25.01.2019 13:31