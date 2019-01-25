В LinkedIn стал доступен таргетинг по интересам

Социальная сеть для профессионалов LinkedIn запустила таргетинг по интересам. Новая опция будет доступна в Campaign Manager.

Теперь рекламодатели смогут показывать пользователям соцсети те объявления, которые соответствуют их профессиональным интересам. Предпочтения пользователей будут определяться на основании того контента, которым они делятся в LinkedIn и с которым взаимодействуют.

Рекламодатели смогут выбрать подходящие варианты из более чем 200 профессиональных интересов, таких как искусственный интеллект, глобальная экономика, управление клиентским опытом и т.д.

Преимущества нового типа таргетинга:

  • Более релевантная реклама;
  • Сочетание таргетинга по интересам с таргетингом на конкретные аккаунты позволит достигать потенциальных покупателей, заинтересованных в контенте рекламодателя;
  • Сочетание таргетинга по интересам и уровню образования позволит охватывать ещё более целевую аудиторию.

LinkedIn тестировала таргетинг по интересам в течение последних нескольких месяцев. Полученные результаты показали, что использование новой опции приводило к повышению CTR на 25%.

В ближайшую неделю новый тип таргетинга станет доступен всем рекламодателям.

Напомним, что в РоSSии социальная сеть LinkedIn остаётся заблокированной.


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