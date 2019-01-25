В РФ хотят ввести обязательную платную регистрацию устройств с выходом в интернет
Новые правила должны вступит в силу с 1 января 2020 года.
С 1 января 2020 года в РоSSии планируют обязательную платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет.
Соответствующий законопроект разработала первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционно законодательству Людмила Бокова, передает РБК.
Так, согласно документу, производителей и импортеров обяжут регистрировать устройства по международному идентификатору мобильного оборудования IMEI. Устройства, приобретенные за границей, россияне смогут зарегистрировать самостоятельно на сайте госуслуг. Если пользователь не сделает это в течение нескольких месяцев, оператор сотовой связи будет обязан заблокировать устройство.
Отмечается, то данные о IMEI-кодах будут храниться в базах Научно-исследовательского института систем связи и управления (ЦНИИС), подведомственного Россвязи. Регистрация будет платной, ее стоимость не превысит 100 рублей.
В законопроекте говорится не только в мобильных телефонах, но и в планшетах, ноутбуках и других устройствах.Авторы и сторонники заявляют, что такой закон нужен для решения проблемы кражи мобильных устройств и ввоза контрафактных телефонов. Кроме того, он поможет идентифицировать устройства, используемые для общения террористами.
Напомним, ранее известный филантроп и миллиардер Джордж Сорос рассказал об опасности использования современных технологий в авторитарных государствах. В качестве примера он привел Китай, где власти вводят "систему социального рейтинга", по которой оценивают граждан на предмет того, не представляют ли они опасность для государства.
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Internet и сети
24.01.2019 20:04