СМИ: в Китае заблокировали поисковую систему Bing

Поисковая система Bing, принадлежащая Microsoft, заблокирована в Китае – несмотря на цензуру результатов поиска. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Китайские пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к Bing 23 января. Источники FT подтвердили факт блокировки.

Сайт cn.#bing#.com по-прежнему доступен за пределами Китая. В самой стране попытки перейти на него заканчиваются сообщением о невозможности установить соединение с сервером.

Пресс-служба Microsoft предоставила следующий комментарий:

«Мы подтверждаем, что Bing на данный момент недоступен в Китае и пытаемся определить, что делать дальше».

Один из источников FT рассказал, что государственная телеком-компания China Unicom получила от правительства распоряжение заблокировать Bing за «нелегальный контент» (универсальное объяснение для цензуры).

По мнению Дункана Кларка, главы консалтинговой фирмы BDA China, базирующейся в Китае, причина этого решения кроется в усилении напряжённости между США и Китаем. При этом обычно власти не предоставляют публичных объяснений для таких блокировок.

После ухода Google с китайского рынка Bing оставался единственным крупным зарубежным поисковиком в стране. Теперь он, похоже, лишился доступа к китайским пользователям.

Согласно данным StatCounter, по состоянию на декабрь 2018 года Bing занимал около 2% рынка поиска в Китае. Для сравнения, Baidu контролирует 70%.

Управление по вопросам киберпространства КНР, которое является центральным регулятором интернета, не ответило на запрос Financial Times о комментарии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киберполиция задержала двух мужчин, ломавших украинские сайты DDoS-атакамиКиберполиция задержала двух мужчин, ломавших украинские сайты DDoS-атаками
Google пожертвует ещё $3,1 млн Wikimedia
Facebook введет ограничения на политическую рекламу в УкраинеFacebook введет ограничения на политическую рекламу в Украине
YouTube запретил публиковать флешмобы, угрожающие жизни и здоровьюYouTube запретил публиковать флешмобы, угрожающие жизни и здоровью
Google поднимает стоимость подписки на G Suite по всему мируGoogle поднимает стоимость подписки на G Suite по всему миру
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Google Конгрессу США: прямо сейчас мы не планируем запуск поисковика в КитаеГлава Google Конгрессу США: прямо сейчас мы не планируем запуск поисковика в Китае
СБУ пресекла кибератаку на систему судебной власти УкраиныСБУ пресекла кибератаку на систему судебной власти Украины
YouTube выплатил правообладателям более $3 млрд через систему Content IDYouTube выплатил правообладателям более $3 млрд через систему Content ID
Google не ответил на вопросы сенаторов о планах по запуску поисковика в КитаеGoogle не ответил на вопросы сенаторов о планах по запуску поисковика в Китае
Глава Google Сундар Пичаи ответит на вопросы Вашингтона о цензуре и КитаеГлава Google Сундар Пичаи ответит на вопросы Вашингтона о цензуре и Китае
Bing улучшил визуальный поиск и добавил функцию «умной» камерыBing улучшил визуальный поиск и добавил функцию «умной» камеры
Facebook запускает систему оценки надёжности пользователейFacebook запускает систему оценки надёжности пользователей
Число активных пользователей интернета в Китае превысило 800 млнЧисло активных пользователей интернета в Китае превысило 800 млн
История ProZorro в Wired: как Украина создала самую прозрачную систему госзакупок в миреИстория ProZorro в Wired: как Украина создала самую прозрачную систему госзакупок в мире
Как в Китае выросло поколение, не знающее Google, Facebook и TwitterКак в Китае выросло поколение, не знающее Google, Facebook и Twitter
Последние новости
Подгружаем последние новости