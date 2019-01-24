СМИ: в Китае заблокировали поисковую систему Bing
Поисковая система Bing, принадлежащая Microsoft, заблокирована в Китае – несмотря на цензуру результатов поиска. Об этом
Китайские пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к Bing 23 января. Источники FT подтвердили факт блокировки.
Сайт cn.#bing#.com по-прежнему доступен за пределами Китая. В самой стране попытки перейти на него заканчиваются сообщением о невозможности установить соединение с сервером.
Пресс-служба Microsoft предоставила следующий комментарий:
«Мы подтверждаем, что Bing на данный момент недоступен в Китае и пытаемся определить, что делать дальше».
Один из источников FT рассказал, что государственная телеком-компания China Unicom получила от правительства распоряжение заблокировать Bing за «нелегальный контент» (универсальное объяснение для цензуры).
По мнению Дункана Кларка, главы консалтинговой фирмы BDA China, базирующейся в Китае, причина этого решения кроется в усилении напряжённости между США и Китаем. При этом обычно власти не предоставляют публичных объяснений для таких блокировок.
После ухода Google с китайского рынка Bing оставался единственным крупным зарубежным поисковиком в стране. Теперь он, похоже, лишился доступа к китайским пользователям.
Согласно данным StatCounter, по состоянию на декабрь 2018 года Bing занимал около 2% рынка поиска в Китае. Для сравнения, Baidu контролирует 70%.
Управление по вопросам киберпространства КНР, которое является центральным регулятором интернета, не ответило на запрос Financial Times о комментарии.
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24.01.2019 11:08