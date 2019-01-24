СМИ: в Китае заблокировали поисковую систему Bing

Поисковая система Bing , принадлежащая Microsoft , заблокирована в Китае – несмотря на цензуру результатов поиска. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Китайские пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к Bing 23 января. Источники FT подтвердили факт блокировки.

Сайт cn.#bing#.com по-прежнему доступен за пределами Китая. В самой стране попытки перейти на него заканчиваются сообщением о невозможности установить соединение с сервером.

Пресс-служба Microsoft предоставила следующий комментарий:

«Мы подтверждаем, что Bing на данный момент недоступен в Китае и пытаемся определить, что делать дальше».

Один из источников FT рассказал, что государственная телеком-компания China Unicom получила от правительства распоряжение заблокировать Bing за «нелегальный контент» (универсальное объяснение для цензуры).

По мнению Дункана Кларка, главы консалтинговой фирмы BDA China, базирующейся в Китае, причина этого решения кроется в усилении напряжённости между США и Китаем. При этом обычно власти не предоставляют публичных объяснений для таких блокировок.

После ухода Google с китайского рынка Bing оставался единственным крупным зарубежным поисковиком в стране. Теперь он, похоже, лишился доступа к китайским пользователям.

Согласно данным StatCounter, по состоянию на декабрь 2018 года Bing занимал около 2% рынка поиска в Китае. Для сравнения, Baidu контролирует 70%.