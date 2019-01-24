В Google Ads станет доступна 15-секундная видеореклама без возможности пропуска
Google
Ранее этот формат был доступен только через покупку рекламы на основе резервирования для участников таких программ, как Google Preferred. Теперь эти объявления можно будет закупать через аукцион. Реклама этого формата будет показываться в YouTube и видеосети Google.
Напомним, в декабре Google Ads сообщил, что в январе 2019 года откажется от оверлеев с призывом к действию в объявлениях TrueView и вместо них представит новое СTA-расширение.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
23.01.2019 21:56
24.01.2019 11:08