В Google Ads станет доступна 15-секундная видеореклама без возможности пропуска

Google объявил, что в ближайшие недели рекламодатели Google Ads и Display and Video 360 смогут использовать в своих кампаниях 15-секундные видеообъявления без возможности пропуска.

Ранее этот формат был доступен только через покупку рекламы на основе резервирования для участников таких программ, как Google Preferred. Теперь эти объявления можно будет закупать через аукцион. Реклама этого формата будет показываться в YouTube и видеосети Google.

Напомним, в декабре Google Ads сообщил, что в январе 2019 года откажется от оверлеев с призывом к действию в объявлениях TrueView и вместо них представит новое СTA-расширение.


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