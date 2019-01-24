В Google Ads станет доступна 15-секундная видеореклама без возможности пропуска

Google объявил , что в ближайшие недели рекламодатели Google Ads и Display and Video 360 смогут использовать в своих кампаниях 15-секундные видеообъявления без возможности пропуска.

Ранее этот формат был доступен только через покупку рекламы на основе резервирования для участников таких программ, как Google Preferred. Теперь эти объявления можно будет закупать через аукцион. Реклама этого формата будет показываться в YouTube и видеосети Google .