Шэрил Сэндберг назвала приоритетные области улучшений для Facebook

Операционный директор Facebook Шэрил Сэндберг (Sandberg Sheryl) выступила на ежегодной конференции DLD в Мюнхене, где попыталась убедить аудиторию в том, что соцсеть усвоила свой урок и намерена вернуть доверие мира.

По словам Сэндберг, в настоящее время Facebook сосредоточен на улучшениях в следующих пяти областях:

  • Безопасность. Компания увеличила количество персонала, работающего в этом направлении, до 30 тыс., что в три раза больше чем в 2017 году. Facebook также разрабатывает новую технологию, включая использование ИИ, для более быстрого выявления проблем. «Если вы хотите знать, что заботит компанию, посмотрите, куда она тратит деньги. Мы тратим миллиарды долларов в год на безопасность», — отметила топ-менеджер.
  • Вмешательство в выборы. Сэндберг признала, что Facebook не смог предотвратить злоупотреблений своей платформой в 2016 году. Однако с тех пор компания внедрила ряд изменений, призванных не допустить повторения такого рода ситуаций в будущем.
  • Фейковые аккаунты. Согласно последним данным, Facebook блокирует более 1 млн фальшивых аккаунтов каждый день.
  • Защита данных. «Люди доверяют нам свои данные и мы должны их защищать», — сказала Сэндберг. При этом она признала, что в прошлом Facebook не очень хорошо справлялся с управлением своей платформой.
  • Прозрачность. Компания запустила новые инструменты, которые позволяют людям видеть, кто запускает рекламу.

Во время своего выступления Сэндберг также заявила о том, что Facebook пожертвует $7,5 млн на исследования в области этики ИИ. Для этого будет создан новый институт – Institute for Ethics in Artificial Intelligence.

Ещё одной новостью стало партнёрство компании с немецким правительством, целью которого является предотвращение вмешательств в местные выборы.


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