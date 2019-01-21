Фейсбук инвестирует 7,5 млн долларов в исследование этики искусственного интеллекта

Компания Facebook планирует выделить 7,5 млн долларов на создание центра исследований для изучения этических проблем, связанных с искусственным интеллектом. Это предусмотрено в рамках нового партнерского проекта Facebook с Техническим университетом Мюнхена, сообщает пресс-центр социальной сети.

В компании отметили, что проект поможет продвинуться в области изучения этики новых технологий и исследования фундаментальных этических проблем, затрагивающих применение и влияние искусственного интеллекта. Исследование будет длиться в течение пяти лет.

В компании также констатировали, что искусственный интеллект является базой практически для всего, чем занимается соцсеть.

Технический университет Мюнхена выбран для проекта как один из ведущих в мире в области ИИ, его работа "охватывает фундаментальные исследования, приложения в таких областях, как робототехника и машинный интеллект, и изучение социальных последствий ИИ". Институт этики универститета будет использовать выдающийся академический опыт, ресурсы и глобальную сеть для проведения строгих этических исследований по вопросам, возникающим в связи с развитием технологий.