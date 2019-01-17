Facebook удалил сотни связанных с Россией страниц и аккаунтов
Аккаунты, группы и страницы имели целевые группы в странах бывшего СССР, а также в центральной и восточной Европе.
Компания Facebook удалила несколько сотен страниц, групп и аккаунтов, предположительно, созданных в РоSSии, которые имели целевые группы в странах бывшего СССР, а также в центральной и восточной Европе.
Об этом сообщается на сайте компании.
Речь идет о 289 роSSийских страницах и 75 аккаунтах, которые участвовали в неправомерной скоординированной кампании в странах Балтии, Центральной Азии, Кавказа, а также Центральной и Восточной Европы.
Отмечается, что данные страницы были связаны с сотрудниками роSSийского агентства "Спутник", входящего в МИА "РоSSия Сегодня". Они назывались, в частности, "Грузия и религия", "Балтия и РоSSия: друзья или враги?", "Спокойной ночи, Беларусь", "СаНАТОрий в Латвии". На страницах освещались темы путешествий, спорта, экономики, протестных движений и коррупции. На некоторых из них содержались посты, критиковавшие НАТО.
Владельцы страниц заплатили Facebook за рекламу с октября 2013 года по январь 2019 года в общей сложности 135 тыс. долларов, причем выплаты осуществлялись в евро, рублях и долларах. С лета 2015 года по начало 2019-го на данных аккаунтах были размещены анонсы порядка 190 мероприятий.
Еще 150 аккаунтов были удалены также на платформе Instagram, принадлежащей тому же концерну. Аккаунты освещали тему Украины, у них было около 180 тыс. подписчиков в Facebook и более 55 тыс. - в Instagram.
Напомним, накануне руководство Facebook сообщило, что не будет допускать политическую рекламу на тему украинских президентских выборов. В этом году изменения в рекламной политике соцсетей коснутся также Индии, Нигерии и стран Евросоюза, где запланированы выборы или другое народное волеизъявление
Перед промежуточными выборами в США в конце 2018 года Facebook заблокировал более 100 аккаунтов, предположительно связанных с РФ.
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17.01.2019 17:57