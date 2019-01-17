Facebook удалил сотни связанных с Россией страниц и аккаунтов

Аккаунты, группы и страницы имели целевые группы в странах бывшего СССР, а также в центральной и восточной Европе.

Компания Facebook удалила несколько сотен страниц, групп и аккаунтов, предположительно, созданных в РоSSии, которые имели целевые группы в странах бывшего СССР , а также в центральной и восточной Европе.

Об этом сообщается на сайте компании.

Речь идет о 289 роSSийских страницах и 75 аккаунтах, которые участвовали в неправомерной скоординированной кампании в странах Балтии, Центральной Азии, Кавказа, а также Центральной и Восточной Европы.

Отмечается, что данные страницы были связаны с сотрудниками роSSийского агентства "Спутник", входящего в МИА "РоSSия Сегодня". Они назывались, в частности, "Грузия и религия", "Балтия и РоSSия: друзья или враги?", "Спокойной ночи, Беларусь ", "СаНАТОрий в Латвии". На страницах освещались темы путешествий, спорта, экономики, протестных движений и коррупции. На некоторых из них содержались посты, критиковавшие НАТО.

Владельцы страниц заплатили Facebook за рекламу с октября 2013 года по январь 2019 года в общей сложности 135 тыс. долларов, причем выплаты осуществлялись в евро, рублях и долларах. С лета 2015 года по начало 2019-го на данных аккаунтах были размещены анонсы порядка 190 мероприятий.

Еще 150 аккаунтов были удалены также на платформе Instagram, принадлежащей тому же концерну. Аккаунты освещали тему Украины, у них было около 180 тыс. подписчиков в Facebook и более 55 тыс. - в Instagram.

Напомним, накануне руководство Facebook сообщило, что не будет допускать политическую рекламу на тему украинских президентских выборов. В этом году изменения в рекламной политике соцсетей коснутся также Индии, Нигерии и стран Евросоюза , где запланированы выборы или другое народное волеизъявление