AdWords Express стал частью Google Ads
Рекламный сервис для малого бизнеса AdWords Express стал частью платформы Google Ads. Об этом
Кампании AdWords Express теперь доступны в Google Ads как умные кампании.
Умные кампании обладают не только всеми преимуществами кампаний AdWords Express, но и рядом расширенных функций. Основные возможности:
- Можно быстро создавать и публиковать объявления в интернете.
- Оплата взимается только за клики по объявлениям.
- Можно привлечь на сайт больше клиентов или увеличить количество просмотров данных компании на Google Картах.
- Минимальные затраты времени благодаря автоматизации управления в Google Рекламе.
- Охват клиентов на компьютерах и мобильных устройствах.
- Данные по эффективности рекламы можно просматривать прямо в интерфейсе.
Напомним, что Google представил новое рекламное решение – умные кампании для малого бизнеса – в июне 2018 года.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
16.01.2019 08:47