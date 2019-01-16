AdWords Express стал частью Google Ads

Рекламный сервис для малого бизнеса AdWords Express стал частью платформы Google Ads. Об этом сообщается в Справочном центре Google Рекламы. Соответствующие оповещения также появились в интерфейсе сервиса:

Кампании AdWords Express теперь доступны в Google Ads как умные кампании.

Умные кампании обладают не только всеми преимуществами кампаний AdWords Express, но и рядом расширенных функций. Основные возможности:

Можно быстро создавать и публиковать объявления в интернете.

Оплата взимается только за клики по объявлениям.

Можно привлечь на сайт больше клиентов или увеличить количество просмотров данных компании на Google Картах.

Картах. Минимальные затраты времени благодаря автоматизации управления в Google Рекламе.

Рекламе. Охват клиентов на компьютерах и мобильных устройствах.

Данные по эффективности рекламы можно просматривать прямо в интерфейсе.