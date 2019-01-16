AdWords Express стал частью Google Ads

Рекламный сервис для малого бизнеса AdWords Express стал частью платформы Google Ads. Об этом сообщается в Справочном центре Google Рекламы. Соответствующие оповещения также появились в интерфейсе сервиса:

Кампании AdWords Express теперь доступны в Google Ads как умные кампании.

Умные кампании обладают не только всеми преимуществами кампаний AdWords Express, но и рядом расширенных функций. Основные возможности:

  • Можно быстро создавать и публиковать объявления в интернете.
  • Оплата взимается только за клики по объявлениям.
  • Можно привлечь на сайт больше клиентов или увеличить количество просмотров данных компании на Google Картах.
  • Минимальные затраты времени благодаря автоматизации управления в Google Рекламе.
  • Охват клиентов на компьютерах и мобильных устройствах.
  • Данные по эффективности рекламы можно просматривать прямо в интерфейсе.

Напомним, что Google представил новое рекламное решение – умные кампании для малого бизнеса – в июне 2018 года.


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