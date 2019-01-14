Google: смена URL-адресов изображений повлияет на их ранжирование в поиске по картинкам

На днях сотрудник Google Джон Мюллер заявил, что смена URL-адресов изображений определённо повлияет на то, как они ранжируются в результатах поиска по картинкам.

Смена URL, даже если это то же самое изображение, размещённое на той же странице, приведёт к тому, что Google будет обрабатывать его как новое – повторно его сканируя и индексируя, что может занять длительное время, поскольку картинки сканируются не так часто, как веб-страницы.

Своим мнением Мюллер поделился, отвечая на вопрос одного из SEO-специалистов во время последней видеовстречи для вебмастеров.

Вопрос звучал так:

«Мы планируем внедрить техническое изменение в нашем магазине, которое изменит URL-адреса всех изображений… Будет ли Google знать, что это прежние изображения? Или мы потеряем свои позиции в ранжировании? Должны ли мы настраивать редиректы для этих URL?».

Мюллер ответил: «Да, это повлияет на ваш сайт в поиске по картинкам», и изображениям придётся заново прокладывать свой путь в ранжировании. Однако проблем можно избежать, настроив редиректы. Переадресация позволит перенаправить сигналы ранжирования со старых URL на новые.

По словам Мюллера, настройка редиректов – это «отличное» решение в данной ситуации.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно, начиная с отметки 17:00 на видео ниже:

Напомним, что в 2018 году Google переработал алгоритм поиска по картинкам, чтобы сделать авторитетность страницы более важным сигналом в ранжировании.




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