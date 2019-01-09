Цукерберг видит своей задачей на 2019 год публичные дискуссии о будущем технологий

Каждый год основатель и глава Facebook Марк Цукерберг ставит себе личные и профессиональные задачи на следующий год. В 2019 году он намерен провести серию публичных дискуссий, посвящённых будущему технологий в обществе. Об этом он заявил на своей странице в соцсети.

«Моя задача на 2019 год – провести серию публичных дискуссий о будущем технологий в обществе – о возможностях, проблемах, надеждах и тревогах. Каждые несколько недель я буду общаться с лидерами, экспертами и людьми в нашем сообществе и буду пробовать разные форматы, чтобы это было интересным».

По словам Цукерберга, все эти обсуждения будут общедоступными. Их можно будет найти на его страницах в Facebook, Instagram и на других площадках.

Среди вопросов, которые глава Facebook хочет вынести на обсуждение, значатся следующие:

Хотим ли мы, чтобы технологии давали возможность большему количеству людей высказывать своё мнение или же традиционные «привратники» будут контролировать, какие идеи могут быть выражены;

Нужно ли децентрализовать власть с помощью шифрования и других средств, чтобы передать больше полномочий людям;

Какую роль может сыграть интернет в укреплении социальной структуры в мире, где многие физические сообщества ослабевают;

Как мы создаём интернет, который помогает людям объединяться для решения самых больших проблем в мире;

Как мы поддерживаем темпы научно-технического прогресса в разных областях и другие.

«Это будет интересно в интеллектуальном плане, но в этом также есть проблема лично для меня. Я инженер, и я просто развивал свои идеи и надеялся, что они будут говорить сами за себя. Но учитывая важность того, что мы делаем, этого уже недостаточно. Поэтому я собираюсь показать себя больше, чем привык, и лично участвовать в некоторых из этих дебатов о будущем, о компромиссах, с которыми мы сталкиваемся, и о том, куда мы хотим идти», — отметил Цукерберг.