Джон Мюллер посоветовал владельцу низкокачественного сайта «начать всё заново»
Сотрудник Google Джон Мюллер обычно избегает жёстких рекомендаций. Однако на днях он выбрал другую тактику,
Вебмастер
Мюллер ответил следующее:
«Мы не индексируем весь контент и это абсолютно нормально. В вашем случае мы уже индексируем часть страниц с вашего сайта. Однако, глядя на ваш контент, он кажется мне несколько сомнительным, а чтобы улучшить его качество, нужно проделать большую работу. Например, сайт наполнен списками «топ-10 в 2019 году», когда ещё не прошло и недели с начала года. Кроме того, этот контент выглядит как скопированный с других сайтов, что является спамом и нарушением наших рекомендаций для вебмастеров».
Исходя из этого, Мюллер порекомендовал вебмастеру закрыть существующий сайт и создать новый.
«Я бы рекомендовал закрыть сайт и начать всё заново с уникального, привлекательного и высококачественного контента. Выберите тему, которая вам интересна и знакома, и работайте над созданием собственного контента, который сможет выдержать проверку временем и будет выделяться на фоне всех конкурентов как один из лучших в своём роде. Сделайте что-то потрясающее, а не просто сайт».
Напомним, в октябре Джон Мюллер заявил, что количество слов, соотношение анкорного и обычного текста, процент анкорного текста, а также число входящих и исходящих ссылок не являются индикаторами качества.
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