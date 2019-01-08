Джон Мюллер посоветовал владельцу низкокачественного сайта «начать всё заново»

Сотрудник Google Джон Мюллер обычно избегает жёстких рекомендаций. Однако на днях он выбрал другую тактику, посоветовав владельцу сайта с контентом низкого качества закрыть его и создать новый.

Вебмастер спросил на форуме Google Webmaster Central Help, почему его сайт не индексируется, несмотря на то, что файлы Sitemaps были отправлены уже неделю назад.

Мюллер ответил следующее:

«Мы не индексируем весь контент и это абсолютно нормально. В вашем случае мы уже индексируем часть страниц с вашего сайта. Однако, глядя на ваш контент, он кажется мне несколько сомнительным, а чтобы улучшить его качество, нужно проделать большую работу. Например, сайт наполнен списками «топ-10 в 2019 году», когда ещё не прошло и недели с начала года. Кроме того, этот контент выглядит как скопированный с других сайтов, что является спамом и нарушением наших рекомендаций для вебмастеров».

Исходя из этого, Мюллер порекомендовал вебмастеру закрыть существующий сайт и создать новый.

«Я бы рекомендовал закрыть сайт и начать всё заново с уникального, привлекательного и высококачественного контента. Выберите тему, которая вам интересна и знакома, и работайте над созданием собственного контента, который сможет выдержать проверку временем и будет выделяться на фоне всех конкурентов как один из лучших в своём роде. Сделайте что-то потрясающее, а не просто сайт».

Напомним, в октябре Джон Мюллер заявил, что количество слов, соотношение анкорного и обычного текста, процент анкорного текста, а также число входящих и исходящих ссылок не являются индикаторами качества.