DuckDuckGo ответил на обвинения в идентификации пользователей
В конце декабря анонимную поисковую систему DuckDuckGo
Фингерпринтинг – это присвоение идентификатора браузеру или конкретному устройству. Данная технология
Обвинения в адрес DuckDuckGo выдвинул пользователь под ником 9jnc7 на
«DuckDuckGo использует в своей поисковой системе Canvas DOMRect API. Canvas используется для создания уникальных геометрических измерений в целевых браузерах, а DOMRect API использует прямоугольники. Это можно проверить с помощью дополнения CanvasBlocker Firefox от Korbinian Kapsner ».
В DuckDuckGo ответили на это заявление. По словам вице-президента по поиску DDG Брайана Стоунера (Brian Stoner), данные обвинения совершенно беспочвенны.
«Привет, я работаю на DuckDuckGo и хотел бы уточнить, что мы НЕ делаем никаких фингерпринтов. Наша политика конфиденциальности очень
Мы используем различные браузерные API, чтобы обеспечить удобство поиска, сопоставимое с Google. Многие расширения для защиты от создания «фингерпринтов» используют политику выжженной земли, блокируя любые браузерные API, которые могут быть использованы злоумышленниками», — написал он на форуме.
Напомним, ранее в этом месяце команда DuckDuckGo сообщила, что в 2018 году поисковая система получила и обработала более 9 млрд запросов. В 2019 году компания рассчитывает установить новый рекорд, поскольку число запросов продолжает расти.
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Internet и сети
08.01.2019 09:17