DuckDuckGo ответил на обвинения в идентификации пользователей

В конце декабря анонимную поисковую систему DuckDuckGo обвинили в том, что она использует фингерпринтинг для идентификации пользователей.

Фингерпринтинг – это присвоение идентификатора браузеру или конкретному устройству. Данная технология позволяет идентифицировать пользователей, в том числе анонимных, и позиционируется как альтернатива cookies и «вечным» cookies.

Обвинения в адрес DuckDuckGo выдвинул пользователь под ником 9jnc7 на форуме софтверной компании Whonix.

«DuckDuckGo использует в своей поисковой системе Canvas DOMRect API. Canvas используется для создания уникальных геометрических измерений в целевых браузерах, а DOMRect API использует прямоугольники. Это можно проверить с помощью дополнения CanvasBlocker Firefox от Korbinian Kapsner ».

В DuckDuckGo ответили на это заявление. По словам вице-президента по поиску DDG Брайана Стоунера (Brian Stoner), данные обвинения совершенно беспочвенны.

«Привет, я работаю на DuckDuckGo и хотел бы уточнить, что мы НЕ делаем никаких фингерпринтов. Наша политика конфиденциальности очень чётко гласит: «Мы не собираем и не передаём личную информацию».

Мы используем различные браузерные API, чтобы обеспечить удобство поиска, сопоставимое с Google. Многие расширения для защиты от создания «фингерпринтов» используют политику выжженной земли, блокируя любые браузерные API, которые могут быть использованы злоумышленниками», — написал он на форуме.

Напомним, ранее в этом месяце команда DuckDuckGo сообщила, что в 2018 году поисковая система получила и обработала более 9 млрд запросов. В 2019 году компания рассчитывает установить новый рекорд, поскольку число запросов продолжает расти.


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