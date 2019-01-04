Джон Мюллер о создании AMP-only сайтов
Сотрудник Google Джон Мюллер недавно
В декабре один из вебмастеров инициировал обсуждение в
Мюллер ответил, что не видит никаких проблем с использованием AMP-only сайта. Кроме того, в последнее время он наблюдает всё больше таких ресурсов.
«Я не вижу проблем с использованием AMP-only сайта – это отличный фреймворк для относительно лёгкого создания быстрых сайтов. Поскольку по сути это HTML, ускоренные страницы будут работать так же, как и любые другие HTML-страницы. Приятно видеть, как появляется всё больше AMP-only сайтов. Когда у вас один URL для каждой части контента, это позволяет многое упростить (сканирование, индексирование и SEO в целом)».
Он также отметил те моменты, на которые стоит обратить внимание при создании AMP-only сайтов:
«Единственное, на что стоит обратить внимание – это JavaScript-компоненты внутри фреймворка. Важно убедиться, что они работают (= позволяют индексировать контент) во всех поисковых системах, которые вас интересуют. Google довольно хорош в рендеринге, так что по крайней мере там у вас всё должно быть хорошо».
Как проверить, индексируются ли JS-компоненты должным образом:
«Простой способ проверить – взять часть текстового содержимого, отображаемого с помощью этих компонентов, и выполнить поиск по нему в тех поисковых системах, которые вас интересуют, чтобы понимать, индексируется ли оно вообще».
Для индексации изображений на AMP-only сайтах нужно убедиться, что на страницах присутствуют теги noscript.
Напомним, что для создания AMP-only сайтов можно использовать официальный плагин AMP for WordPress, получивший недавно крупное обновление.
Отметим также, что в ноябре Google опубликовал подробный FAQ по индексации AMP.
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04.01.2019 20:07