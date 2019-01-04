Джон Мюллер о создании AMP-only сайтов

Сотрудник Google Джон Мюллер недавно поделился своим мнением и советами по созданию сайтов, работающих только на базе технологии AMP.

В декабре один из вебмастеров инициировал обсуждение в Reddit , спросив, что лучше – AMP-only сайт или же сайт, содержащий как ускоренные, так и обычные страницы.

Мюллер ответил, что не видит никаких проблем с использованием AMP-only сайта. Кроме того, в последнее время он наблюдает всё больше таких ресурсов.

«Я не вижу проблем с использованием AMP-only сайта – это отличный фреймворк для относительно лёгкого создания быстрых сайтов. Поскольку по сути это HTML, ускоренные страницы будут работать так же, как и любые другие HTML-страницы. Приятно видеть, как появляется всё больше AMP-only сайтов. Когда у вас один URL для каждой части контента, это позволяет многое упростить (сканирование, индексирование и SEO в целом)».

Он также отметил те моменты, на которые стоит обратить внимание при создании AMP-only сайтов:

«Единственное, на что стоит обратить внимание – это JavaScript-компоненты внутри фреймворка. Важно убедиться, что они работают (= позволяют индексировать контент) во всех поисковых системах, которые вас интересуют. Google довольно хорош в рендеринге, так что по крайней мере там у вас всё должно быть хорошо».

Как проверить, индексируются ли JS-компоненты должным образом:

«Простой способ проверить – взять часть текстового содержимого, отображаемого с помощью этих компонентов, и выполнить поиск по нему в тех поисковых системах, которые вас интересуют, чтобы понимать, индексируется ли оно вообще».

Для индексации изображений на AMP-only сайтах нужно убедиться, что на страницах присутствуют теги noscript.

Напомним, что для создания AMP-only сайтов можно использовать официальный плагин AMP for WordPress, получивший недавно крупное обновление.