Джон Мюллер о создании AMP-only сайтов

Сотрудник Google Джон Мюллер недавно поделился своим мнением и советами по созданию сайтов, работающих только на базе технологии AMP.

В декабре один из вебмастеров инициировал обсуждение в Reddit, спросив, что лучше – AMP-only сайт или же сайт, содержащий как ускоренные, так и обычные страницы.

Мюллер ответил, что не видит никаких проблем с использованием AMP-only сайта. Кроме того, в последнее время он наблюдает всё больше таких ресурсов.

«Я не вижу проблем с использованием AMP-only сайта – это отличный фреймворк для относительно лёгкого создания быстрых сайтов. Поскольку по сути это HTML, ускоренные страницы будут работать так же, как и любые другие HTML-страницы. Приятно видеть, как появляется всё больше AMP-only сайтов. Когда у вас один URL для каждой части контента, это позволяет многое упростить (сканирование, индексирование и SEO в целом)».

Он также отметил те моменты, на которые стоит обратить внимание при создании AMP-only сайтов:

«Единственное, на что стоит обратить внимание – это JavaScript-компоненты внутри фреймворка. Важно убедиться, что они работают (= позволяют индексировать контент) во всех поисковых системах, которые вас интересуют. Google довольно хорош в рендеринге, так что по крайней мере там у вас всё должно быть хорошо».

Как проверить, индексируются ли JS-компоненты должным образом:

«Простой способ проверить – взять часть текстового содержимого, отображаемого с помощью этих компонентов, и выполнить поиск по нему в тех поисковых системах, которые вас интересуют, чтобы понимать, индексируется ли оно вообще».

Для индексации изображений на AMP-only сайтах нужно убедиться, что на страницах присутствуют теги noscript.

Напомним, что для создания AMP-only сайтов можно использовать официальный плагин AMP for WordPress, получивший недавно крупное обновление.

Отметим также, что в ноябре Google опубликовал подробный FAQ по индексации AMP.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Google советует быть консервативными при создании новых сайтовGoogle советует быть консервативными при создании новых сайтов
Google добился отклонения иска о незаконном сборе биометрических данныхGoogle добился отклонения иска о незаконном сборе биометрических данных
Джон Мюллер: Google поддерживает ETag/If-None-MatchДжон Мюллер: Google поддерживает ETag/If-None-Match
Google поддерживает Unicode в результатах локального поискаGoogle поддерживает Unicode в результатах локального поиска
Google тестирует новую функцию для блоков с ответами на основе AMPGoogle тестирует новую функцию для блоков с ответами на основе AMP
Блок рекламы


Похожие новости
Google советует быть консервативными при создании новых сайтовGoogle советует быть консервативными при создании новых сайтов
Джон Мюллер: Google поддерживает ETag/If-None-MatchДжон Мюллер: Google поддерживает ETag/If-None-Match
Четверых украинцев подозревают в создании онлайн-платформы по продаже персональных данных в DarkNetЧетверых украинцев подозревают в создании онлайн-платформы по продаже персональных данных в DarkNet
Джон Мюллер о плохих ссылках и файле DisavowДжон Мюллер о плохих ссылках и файле Disavow
Google запустил расширенные сниппеты для сайтов вопросов и ответовGoogle запустил расширенные сниппеты для сайтов вопросов и ответов
Медиаэксперты составили список новостных сайтов-"бачков"Медиаэксперты составили список новостных сайтов-"бачков"
Более 6 тысяч сайтов в даркнете вышли из строя из-за взлома хостинг-провайдераБолее 6 тысяч сайтов в даркнете вышли из строя из-за взлома хостинг-провайдера
Google запустил новый ресурс для комплексной оценки сайтовGoogle запустил новый ресурс для комплексной оценки сайтов
Google: пробелы в файле Disavow не приводят к падению позиций сайтовGoogle: пробелы в файле Disavow не приводят к падению позиций сайтов
57% сайтов на WordPress станут менее защищёнными в декабре57% сайтов на WordPress станут менее защищёнными в декабре
Последние новости
Подгружаем последние новости