Google добился отклонения иска о незаконном сборе биометрических данных

Суд в Чикаго занял сторону Google в иске о незаконном сборе биометрических данных, связанном с использованием технологии распознавания лиц.

Иск против Google был подан в 2016 году. В нём компания обвинялась в нарушении закона штата Иллинойс о конфиденциальности биометрической информации (BIPA). Причина — сканирование и распознавание лиц пользователей на фотографиях без получения на то их согласия.

В частности, речь шла о женщине, случайно попавшей на 11 фотографий, опубликованных пользователем Google Photos, лицо которой было распознано Google .

Суд отклонил иск, поскольку посчитал, что истцу не было причинено никакого вреда.

Похожие иски также получили Facebook и Snapchat, но иск к Google был первым, который суд отклонил.

Как отмечает The Verge, BIPA уже давно является проблемой для тех ИТ-компаний, которые работают с технологиями распознавания лиц.