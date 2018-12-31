Google добился отклонения иска о незаконном сборе биометрических данных

Суд в Чикаго занял сторону Google в иске о незаконном сборе биометрических данных, связанном с использованием технологии распознавания лиц.

Иск против Google был подан в 2016 году. В нём компания обвинялась в нарушении закона штата Иллинойс о конфиденциальности биометрической информации (BIPA). Причина — сканирование и распознавание лиц пользователей на фотографиях без получения на то их согласия.

В частности, речь шла о женщине, случайно попавшей на 11 фотографий, опубликованных пользователем Google Photos, лицо которой было распознано Google.

Суд отклонил иск, поскольку посчитал, что истцу не было причинено никакого вреда.

Похожие иски также получили Facebook и Snapchat, но иск к Google был первым, который суд отклонил.

Как отмечает The Verge, BIPA уже давно является проблемой для тех ИТ-компаний, которые работают с технологиями распознавания лиц.

Закон требует, чтобы компании получали согласие от пользователей на сканирование их тел. Если человек считает, что его права были нарушены, он может подать соответствующий иск в суд, что и произошло в случае Google, Facebook и Snapchat.


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