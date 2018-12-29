Джон Мюллер: Google поддерживает ETag/If-None-Match

При этом Мюллер отметил, что большинство сайтов чаще используют другой заголовок HTTP-запросов — If-Modified-Since.
ETag (entity tag) — часть протокола HTTP. Это один из нескольких механизмов, с помощью которых HTTP обеспечивает веб-проверку кэша и который позволяет клиенту делать условный запрос. Это позволяет кэшу быть более эффективным и экономит пропускную способность.
Помимо Google, Etag также поддерживает поисковая система Bing.
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