Джон Мюллер: Google поддерживает ETag/If-None-Match

В прошлом месяце сотрудник Google Джон Мюллер подтвердил, что Google поддерживает механизм ETag/If-None-Match. Об этом он заявил в ответ на вопрос в Twitter :

Last I looked we supported that, though most sites seem to use If-Modified-Since more. — ? John ? (@JohnMu) November 13, 2018

При этом Мюллер отметил, что большинство сайтов чаще используют другой заголовок HTTP-запросов — If-Modified-Since.

ETag (entity tag) — часть протокола HTTP. Это один из нескольких механизмов, с помощью которых HTTP обеспечивает веб-проверку кэша и который позволяет клиенту делать условный запрос. Это позволяет кэшу быть более эффективным и экономит пропускную способность.