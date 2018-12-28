Instagram исправил баг, который сделал ленту горизонтальной
Сервис фотошеринга Instagram сообщил, что исправил баг, который стал причиной временного изменения внешнего вида ленты новостей у большого количества пользователей.
Баг привёл к тому, что небольшой тест был запущен в широком масштабе. В рамках теста лента новостей стала не вертикальной, а горизонтальной – как в разделе Stories.
Пользователи, которых затронул этот баг, отреагировали по большей части негативно. Об этом свидетельствуют их возмущённые комментарии в Twitter. Некоторые сравнили это изменение с непопулярным редизайном Snapchat.
«Обновление Instagram – это такой треш, хуже, чем обновление Snapchat», — написал пользователь @samfloresxo.
В ответ глава Instagram Адам Моссери (Adam Mosseri) извинился за эту ситуацию и сказал, что это должен был быть небольшой тест, который по случайности был запущен для большого количества пользователей.
В пресс-службе Instagram в свою очередь сообщили:
«Мы быстро решили эту проблему, и лента вернулась к своему обычному виду».
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28.12.2018 08:03