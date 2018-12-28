Instagram исправил баг, который сделал ленту горизонтальной

Сервис фотошеринга Instagram сообщил, что исправил баг, который стал причиной временного изменения внешнего вида ленты новостей у большого количества пользователей.

Баг привёл к тому, что небольшой тест был запущен в широком масштабе. В рамках теста лента новостей стала не вертикальной, а горизонтальной – как в разделе Stories.

Пользователи, которых затронул этот баг, отреагировали по большей части негативно. Об этом свидетельствуют их возмущённые комментарии в Twitter . Некоторые сравнили это изменение с непопулярным редизайном Snapchat.

«Обновление Instagram – это такой треш, хуже, чем обновление Snapchat», — написал пользователь @samfloresxo.

В ответ глава Instagram Адам Моссери (Adam Mosseri) извинился за эту ситуацию и сказал, что это должен был быть небольшой тест, который по случайности был запущен для большого количества пользователей.

В пресс-службе Instagram в свою очередь сообщили:

«Мы быстро решили эту проблему, и лента вернулась к своему обычному виду».