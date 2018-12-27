Facebook возглавил список компаний, которым меньше всего доверяют пользователи

Facebook занял первое место в списке технологических компаний, которым пользователи меньше всего готовы доверить свои персональные данные. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, проведённого аналитической компанией Toluna ранее в этом месяце.

В опросе приняли участие 1000 человек. Им нужно было ответить на 2 вопроса: какой компании из списка они меньше всего доверяют в отношении персональных данных и какой – больше всего.

39,6% респондентов заявили, что меньше всего доверяют Facebook. За ним с большим отрывом идут Twitter (8%) и Amazon (7,7%), а замыкают топ-5 Uber (7,1%) и Google (6,1%).

Этот год для Facebook был полон скандалов, связанных с вопросами конфиденциальности. Это и ситуация с Cambridge Analytica, и массовые утечки данных, и специальные соглашения с более чем 150 компаниями, включая Microsoft, Amazon и Spotify. Всё это не могло не отразиться на отношении к компании пользователей.

Скандалы, в центре которых оказался Facebook, негативно отразились и на моральном духе сотрудников компании. По данным на ноябрь, в настоящее время только 52% персонала оптимистично настроены в отношении будущего соцсети.


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