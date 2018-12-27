SEO-агентство в США уличили в злоупотреблении статусом партнёра Google
Некоторые агентства, предлагающие услуги поисковой оптимизации, злоупотребляют своим статусом партнёра Google, утверждая, что обладают специализацией в области SEO. При этом у Google никогда не было сертификации в этом направлении. Как выяснилось на днях, одной из таких компаний является американское агентство Webitmd.
Нарушение заметил SEO-консультант из Франции Пьер Беннетон (Pierre Benneton). Он опубликовал в Twitter скриншот со статьи на сайте Webitmd, в которой говорится, что критическую роль в ранжировании играют ссылки, а для создания таких ссылок следует нанимать «SEO-агентства, которые являются партнёрами Google». Ссылка на этой фразе указывает на Webitmd.
Беннетон адресовал свой твит сотруднику Google Джону Мюллеру, попросив его прокомментировать этот фрагмент.
Мюллер ответил, что «это в корне неверно».
It's not really borderline, it's completely wrong.
В комментариях к посту на эту тему в блоге Search Engine Roundtable автор твита отметил, что своим сообщением хотел обратить внимание Google на те агентства, которые злоупотребляют статусом партнёра компании в маркетинговых целях.
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