SEO-агентство в США уличили в злоупотреблении статусом партнёра Google

Некоторые агентства, предлагающие услуги поисковой оптимизации, злоупотребляют своим статусом партнёра Google , утверждая, что обладают специализацией в области SEO. При этом у Google никогда не было сертификации в этом направлении. Как выяснилось на днях, одной из таких компаний является американское агентство Webitmd.

Нарушение заметил SEO-консультант из Франции Пьер Беннетон (Pierre Benneton). Он опубликовал в Twitter скриншот со статьи на сайте Webitmd, в которой говорится, что критическую роль в ранжировании играют ссылки, а для создания таких ссылок следует нанимать «SEO-агентства, которые являются партнёрами Google». Ссылка на этой фразе указывает на Webitmd.

Беннетон адресовал свой твит сотруднику Google Джону Мюллеру, попросив его прокомментировать этот фрагмент.

Мюллер ответил, что «это в корне неверно».

It's not really borderline, it's completely wrong. — ? John ? (@JohnMu) December 22, 2018