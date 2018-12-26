Netflix анонсировал полнометражный интерактивный фильм по мотивам сериала "Черное зеркало"

Зрители смогут сами выбирать, как будет развиваться сюжет.

Компания Netflix анонсировала полнометражный интерактивный фильм по мотивам популярного британского сериала "Черное зеркало".

Об этом пишет издание Іndiewire.

Новый полнометражный фильм под названием "Black Mirror: Bandersnatch" (Чернрое зеркало: Бармаглот) будет интерактивным - зрители смогут сами выбирать, как будет развиваться сюжет.

Продолжительность картины - 90 минут, но для возможности выбора в общей сложности для проекта было отснято более пяти часов материала (312 минут). Его поставил Дэвид Слэйд.

В фильме будет идти речь о молодом программисте, создавшем видеоигру на основе фэнтези-романа. Постепенно грань между реальностью и вымыслом начинает стираться, что приводит к плачевному результату. Netflix опубликовал первый кадр нового фильма, судя по которому главные роли сыграют Финн Уайтхед, Уилл Поултер и Азим Чаудхри.

Хотя фильм и является частью сериала, его сюжет не будет связан с пятым сезоном, который выйдет в 2019 году.

Напомним, "Черное зеркало" - британский научно-фантастический телесериал-антология, созданный журналистом Чарли Брукером. Сериал имеет мрачную атмосферу и в сатирической форме демонстрирует современное общество и антиутопические последствия развития технологий. Премьера сериала состоялась на канале Channel-4 в 2011 году.

В Великобритании также хотят выпустить книги по "Черному зеркалу".