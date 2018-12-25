Google прояснил, как обрабатывается JavaScript-директива nofollow
Сотрудник Google Джон Мюллер
По словам Мюллера, в целом подход таков: Google использует самую ограничительную директиву на странице. Это общее правило для метатегов robots. Т.е., если на странице имеются директивы noindex и index, то noindex перевесит index.
Касательно использования JavaScript Мюллер ответил так:
«Если директива «nofollow» содержится в статическом HTML, но удаляется через JS, то Google будет по-прежнему использовать «nofollow». Аналогично, если метатеги robots отсутствуют, но вы добавили директиву «noindex» с помощью JS, то Google будет использовать «noindex». Короче говоря, добавление «nofollow» через JS будет работать, а удаление – нет».
Напомним, что согласно Google, директива noindex, follow со временем переходит в noindex, nofollow.
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