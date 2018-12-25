Google прояснил, как обрабатывается JavaScript-директива nofollow

Сотрудник Google Джон Мюллер ответил в Reddit на вопрос о том, как обрабатывается директива nofollow, добавленная с помощью JavaScript.

По словам Мюллера, в целом подход таков: Google использует самую ограничительную директиву на странице. Это общее правило для метатегов robots. Т.е., если на странице имеются директивы noindex и index, то noindex перевесит index.

Касательно использования JavaScript Мюллер ответил так:

«Если директива «nofollow» содержится в статическом HTML, но удаляется через JS, то Google будет по-прежнему использовать «nofollow». Аналогично, если метатеги robots отсутствуют, но вы добавили директиву «noindex» с помощью JS, то Google будет использовать «noindex». Короче говоря, добавление «nofollow» через JS будет работать, а удаление – нет».

Напомним, что согласно Google, директива noindex, follow со временем переходит в noindex, nofollow.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Google обновил справочный документ по схемам обмена ссылкамиGoogle обновил справочный документ по схемам обмена ссылками
США предъявили обвинения хакерам, связанным с китайской разведкойСША предъявили обвинения хакерам, связанным с китайской разведкой
Киберполиция задержала троих организаторов незаконной телетрансляции 700 каналовКиберполиция задержала троих организаторов незаконной телетрансляции 700 каналов
Google: как видео влияют на представленность сайта в поискеGoogle: как видео влияют на представленность сайта в поиске
Twitter закрыл уязвимость, позволяющую определить страну пользователяTwitter закрыл уязвимость, позволяющую определить страну пользователя
Блок рекламы


Похожие новости
Google: пользователи понимают, где органические результаты, а где – рекламаGoogle: пользователи понимают, где органические результаты, а где – реклама
В Google Data Studio теперь можно создавать собственные визуализацииВ Google Data Studio теперь можно создавать собственные визуализации
Google распознаёт упоминания, но обрабатывает их иначе, чем ссылкиGoogle распознаёт упоминания, но обрабатывает их иначе, чем ссылки
Google обновил справочный документ по схемам обмена ссылкамиGoogle обновил справочный документ по схемам обмена ссылками
Новая функция в поиске Google научит правильному произношениюНовая функция в поиске Google научит правильному произношению
Google назвал 2 самые частые проблемы с mobile-first индексациейGoogle назвал 2 самые частые проблемы с mobile-first индексацией
Google: оповещения о переводе на mobile-first индексацию временно задерживаютсяGoogle: оповещения о переводе на mobile-first индексацию временно задерживаются
Google: mobile-first индексация уже используется для более чем 50% результатов поискаGoogle: mobile-first индексация уже используется для более чем 50% результатов поиска
Google запустил игру, основанную на поисковых трендах 2018 годаGoogle запустил игру, основанную на поисковых трендах 2018 года
Facebook и Google оштрафованы на 455 млн долларов за непрозрачное размещение политической рекламыFacebook и Google оштрафованы на 455 млн долларов за непрозрачное размещение политической рекламы
Последние новости
Подгружаем последние новости