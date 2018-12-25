Киберполиция задержала хакера, распространявшего вирусы для кражи данных

Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

В Запорожье задержали хакера, распространявшего вирусы для кражи данных.

Об сообщила пресс-служба киберполиции, проводившей задержание.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Сотрудники полиции установили, что 22-летний мужчина модифицировал различные вирусы, криптовал их (делал незаметными для антивирусов) и использовал для вмешательства в компьютеры и похищения персональных данных в интернете.

Во время обыска дома у хакера правоохранители обнаружили компьютерную технику и носители данных с вредоносными вирусами для получения доступа к паролям, логинам, кукам, данным о кошельках криптовалют и файлам с информацией.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Мужчина использовал арендованное виртуальные серверы, через которые он заражал компьютеры и завладевал данными.

Киберполиция на данный момент пытается установить пострадавших. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.361-1 (создание компьютерных вирусов).

Хакеру грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в октябре 2018 года Киберполиция задержала жителя Днепра за продажу компьютерных вирусов.