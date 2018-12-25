Киберполиция задержала хакера, распространявшего вирусы для кражи данных
Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.
В Запорожье задержали хакера, распространявшего вирусы для кражи данных.
Об сообщила пресс-служба киберполиции, проводившей задержание.
Сотрудники полиции установили, что 22-летний мужчина модифицировал различные вирусы, криптовал их (делал незаметными для антивирусов) и использовал для вмешательства в компьютеры и похищения персональных данных в интернете.
Во время обыска дома у хакера правоохранители обнаружили компьютерную технику и носители данных с вредоносными вирусами для получения доступа к паролям, логинам, кукам, данным о кошельках криптовалют и файлам с информацией.
Мужчина использовал арендованное виртуальные серверы, через которые он заражал компьютеры и завладевал данными.
Киберполиция на данный момент пытается установить пострадавших. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.361-1 (создание компьютерных вирусов).
Хакеру грозит до двух лет лишения свободы.
Напомним, в октябре 2018 года Киберполиция задержала жителя Днепра за продажу компьютерных вирусов.
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Internet и сети
25.12.2018 00:59