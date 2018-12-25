В Google Data Studio теперь можно создавать собственные визуализации

В сервисе Google Data Studio появился новый инструмент – Community Visualizations. С его помощью можно создавать собственные визуализации. Нововведение призвано дать компаниям больше гибкости и свободы в работе с данными.

На данный момент новый инструмент запущен в виде превью-версии для разработчиков. Он интегрирован в панель управления Data Studio.

Community Visualizations можно использовать со всеми доступными источниками данных.

«Выбор подходящего типа диаграммы имеет важное значение для эффективной визуализации данных. Благодаря Community Visualizations теперь у нас есть возможность создавать собственные диаграммы, соответствующие каждой уникальной ситуации», — отметили в компании ClickInsight, которая является партнёром Google Marketing Platform.

Чтобы создавать пользовательские визуализации, нужно обладать знаниями в области JavaScript, HTML и написания кода.

Готовыми визуализациями можно будет поделиться с другими пользователями Data Studio.

Более подробная информация о новом инструменте доступна на сайте Google Developers .

Напомним, что в сентябре сервис визуализации данных Data Studio вышел из беты и стал доступен всем пользователям.