В Google Data Studio теперь можно создавать собственные визуализации
В сервисе Google Data Studio
На данный момент новый инструмент запущен в виде превью-версии для разработчиков. Он интегрирован в панель управления Data Studio.
Community Visualizations можно использовать со всеми доступными источниками данных.
«Выбор подходящего типа диаграммы имеет важное значение для эффективной визуализации данных. Благодаря Community Visualizations теперь у нас есть возможность создавать собственные диаграммы, соответствующие каждой уникальной ситуации», — отметили в компании ClickInsight, которая является партнёром Google Marketing Platform.
Чтобы создавать пользовательские визуализации, нужно обладать знаниями в области JavaScript, HTML и написания кода.
Готовыми визуализациями можно будет поделиться с другими пользователями Data Studio.
Более подробная информация о новом инструменте доступна на сайте
Напомним, что в сентябре сервис визуализации данных Data Studio вышел из беты и стал доступен всем пользователям.
Ранее в этом месяце Google также
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