В Google Data Studio теперь можно создавать собственные визуализации

В сервисе Google Data Studio появился новый инструмент – Community Visualizations. С его помощью можно создавать собственные визуализации. Нововведение призвано дать компаниям больше гибкости и свободы в работе с данными.

На данный момент новый инструмент запущен в виде превью-версии для разработчиков. Он интегрирован в панель управления Data Studio.

Community Visualizations можно использовать со всеми доступными источниками данных.

«Выбор подходящего типа диаграммы имеет важное значение для эффективной визуализации данных. Благодаря Community Visualizations теперь у нас есть возможность создавать собственные диаграммы, соответствующие каждой уникальной ситуации», — отметили в компании ClickInsight, которая является партнёром Google Marketing Platform.

Чтобы создавать пользовательские визуализации, нужно обладать знаниями в области JavaScript, HTML и написания кода.

Готовыми визуализациями можно будет поделиться с другими пользователями Data Studio.

Более подробная информация о новом инструменте доступна на сайте Google Developers.

Напомним, что в сентябре сервис визуализации данных Data Studio вышел из беты и стал доступен всем пользователям.

Ранее в этом месяце Google также вывел из беты Community Connectors (коннекторы сообщества) в Data Studio.


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