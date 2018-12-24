Google распознаёт упоминания, но обрабатывает их иначе, чем ссылки

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос касательно упоминаний компаний без ссылок.

По его словам, Google распознаёт такие упоминания, однако они учитываются иначе, чем ссылки. Что именно имелось в виду, он не уточнил.

Вопрос к Мюллеру звучал так:

«Если на странице упоминается бренд, но это упоминание не содержит ссылку на сайт компании, то будет ли это учитываться как положительный сигнал?».

Ответ выглядел так:

«Мы распознаем это как упоминание на другом сайте, но это не ссылка, такие упоминания не передают PageRank. Поэтому это не то же самое, что ссылки».

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно, начиная с отметки 23:27 на видео ниже: