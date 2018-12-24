СБУ заблокировала интернет-провайдера, ретранслирующего Russia Today в Винницкой области

Провайдер работал также с нарушением авторских прав.

СБУ заблокировала интернет-провайдера, ретранслирующего Russia Today в Винницкой области
Стоп-кадр репортажа RT времен Майдана
Фото: www.youtube.com/RT на русском

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Департаментом киберполиции блокировали деятельность одного из интернет-провайдеров Винницкой области, занимавшегося ретрансляцией роSSийских пропагандистских каналов. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что частное предприятие без соответствующей лицензии Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания продавало своим абонентам программную услугу IPTV", - говорится в сообщении.

Среди телеканалов, которые предлагали зрителям, были запрещенные для трансляции на территории Украины роSSийские пропагандистские каналы, в частности Russia Today.

Правоохранители также задокументировали ретрансляцию провайдером ряда телевизионных каналов без соответствующих соглашений с владельцами авторских и смежных прав. В результате им нанесен ущерб в размере нескольких сотен тысяч гривен.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины проведен обыск в офисе частного предприятия и выявлено техническое оборудование, которое, по предварительным выводам экспертов, использовалось для ведения противоправной деятельности.

Напомним, ранее СБУ блокировала в Кропивницком ретрансляцию восьми роSSийских телеканалов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Google обновил справочный документ по схемам обмена ссылкамиGoogle обновил справочный документ по схемам обмена ссылками
Ответственные за кибербезопасность подразделения ВСУ перешли на боевой режим работыОтветственные за кибербезопасность подразделения ВСУ перешли на боевой режим работы
США предъявили обвинения хакерам, связанным с китайской разведкойСША предъявили обвинения хакерам, связанным с китайской разведкой
Киберполиция задержала троих организаторов незаконной телетрансляции 700 каналовКиберполиция задержала троих организаторов незаконной телетрансляции 700 каналов
Verizon списал 96% стоимости нематериальных активов OathVerizon списал 96% стоимости нематериальных активов Oath
Блок рекламы


Похожие новости
Google купил стартап в области автоматизации клиентского сервиса OnwardGoogle купил стартап в области автоматизации клиентского сервиса Onward
Житель Черкасской области получил условный срок за антиукраинскую агитацию в интернетеЖитель Черкасской области получил условный срок за антиукраинскую агитацию в интернете
Интернет-провайдера Wnet снова обыскала СБУ — по делу годичной давности
СБУ заявила о предотвращении кибератаки на хлоропереливную станцию в Днепропетровской областиСБУ заявила о предотвращении кибератаки на хлоропереливную станцию в Днепропетровской области
Google и КМДА запустили афишу событий Киева и туристический сайт областиGoogle и КМДА запустили афишу событий Киева и туристический сайт области
Во Львовской области суд обязал женщину удалить из Instagram оскорбительный пост о своем мужеВо Львовской области суд обязал женщину удалить из Instagram оскорбительный пост о своем муже
Alphabet запустил компанию в области кибербезопасности ChronicleAlphabet запустил компанию в области кибербезопасности Chronicle
Двое грабителей заставили веб-дизайнера в Харьковской области перечислить им 15 биткоиновДвое грабителей заставили веб-дизайнера в Харьковской области перечислить им 15 биткоинов
В Днепропетровской области СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатораВ Днепропетровской области СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатора
Twitter запретил рекламу от пропагандистских Russia Today и SputnikTwitter запретил рекламу от пропагандистских Russia Today и Sputnik
Последние новости
Подгружаем последние новости