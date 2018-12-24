СБУ заблокировала интернет-провайдера, ретранслирующего Russia Today в Винницкой области
Провайдер работал также с нарушением авторских прав.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Департаментом киберполиции блокировали деятельность одного из интернет-провайдеров Винницкой области, занимавшегося ретрансляцией роSSийских пропагандистских каналов. Об этом информирует пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что частное предприятие без соответствующей лицензии Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания продавало своим абонентам программную услугу IPTV", - говорится в сообщении.
Среди телеканалов, которые предлагали зрителям, были запрещенные для трансляции на территории Украины роSSийские пропагандистские каналы, в частности Russia Today.
Правоохранители также задокументировали ретрансляцию провайдером ряда телевизионных каналов без соответствующих соглашений с владельцами авторских и смежных прав. В результате им нанесен ущерб в размере нескольких сотен тысяч гривен.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины проведен обыск в офисе частного предприятия и выявлено техническое оборудование, которое, по предварительным выводам экспертов, использовалось для ведения противоправной деятельности.
Напомним, ранее СБУ блокировала в Кропивницком ретрансляцию восьми роSSийских телеканалов.
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22.12.2018 05:13