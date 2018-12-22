Киберполиция задержала троих организаторов незаконной телетрансляции 700 каналов

Часть системы продолжает работать на иностранных виртуальных серверах.

Киберполиция Львовской области задержала группу лиц, незаконно транслировавших более 700 телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции Украины.

Фото: lv.npu.gov.ua

Работники киберполиции установили, что неправомерное распространение программ вещания украинских обществ осуществлялось с помощью специально созданного веб-ресурса. Организавтор вещания распространяли плейлисты доступа к телеканалам по технологии IPTV, с нарушениями авторских прав правообладателей. К созданию и администрированию ресурса были причастны житель Львовщины и два его сообщника из Одесской области.

Для распространения информации злоумышленники обычно использовали другие сайты в сети Интернет и тематические форумы, где предлагали за ежемесячную платную подписку пакет из более 700 телеканалов вещания. Для связи с клиентами они использовали телефонную линию, а также форму обратной связи.

Фото: lv.npu.gov.ua

Роли участников группы были четко распределены. Один из членов преступной группы занимался коммуникациями с клиентами. Другой - поддерживал техническое оборудование ресурса в исправном состоянии и обеспечивал его бесперебойную работу. Третий участник группы осуществлял общее настройки, организацию маршрутизации потоков и работы сети. Также в его обязанности входил перехват потоков и их направление на арендованные заранее виртуальные серверы, откуда и осуществлялось их распространения конечным пользователям.

На Львовщине и Одесской области, по месту жительства злоумышленников, работники киберполиции провели несколько санкционированных обысков. По их результатам изъята часть оборудования, которое использовали злоумышленники, выявлена документацию и черновые записи. Изъятую технику направили на экспертизу.

Фото: lv.npu.gov.ua

Еще часть информации, с помощью которой осуществляется администрирование пиратского веб-ресурса находилась на виртуальных серверах, зарегистрированных за рубежом. Сейчас сотрудники киберполиции работают над тем, чтобы прекратить работу противоправного Интернет-ресурса полностью.

Напомним, ранее в декабре Департамент киберполиции Украины закрыл два офиса одного из брокеров бинарных опционов в связи с мошенническими действия.


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