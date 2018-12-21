Facebook пожертвовал Wikipedia $1 млн
Wikimedia Foundation
«Мы благодарны Facebook за эту поддержку и надеемся, что это станет началом долгосрочного сотрудничества для поддержки будущего Wikipedia», — заявил основатель Wikipedia Джимми Уэйлс (Jimmy Wales).
Фонд Wikimedia Endowment, созданный в 2016 году, призван обеспечивать независимость проектов Wikimedia. Его цель – собрать $100 млн. На данный момент сумма привлечённых средств составляет менее $50 млн.
Facebook уже давно пользуется информацией, собираемой Wikipedia. В 2017 году соцсеть запустила новую функцию, которая использует базу данных Wikipedia для предоставления пользователям более подробной информации об источниках статей в новостной ленте. Данные онлайн-энциклопедии также используются в описаниях публичных страниц.
Напомним, что 15 января 2016 года Wikipedia исполнилось 15 лет. В январе 2019 года популярная онлайн-энциклопедия отметит своё 18-летие.
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