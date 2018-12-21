СМИ: Facebook разрабатывает криптовалюту для WhatsApp

Facebook работает над созданием криптовалюты, которая позволит пользователям совершать денежные переводы в WhatsApp. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По данным агентства, Facebook разрабатывает стейблкоин – криптовалюту, привязанную к доллару США , чтобы минимизировать волатильность. Наданный момент компания далека от запуска проекта и пока ещё работает над стратегией, включая план по хранению активов, которые будут служить обеспечением для стейблкоина.

Выход Facebook на рынок финансовых услуг ожидался с тех пор, как компания наняла на работу бывшего президента PayPal Дэвида Маркуса (David Marcus), который возглавил Messenger. Маркус также руководит блокчейн-группой, развитием которой в последнее время активно занимался Facebook. В настоящее время она насчитывает около 40 человек, согласно названиям должностей, указанным сотрудниками в LinkedIn.

«Как и многие другие компании, Facebook изучает возможные пути применения технологии блокчейн. Новая небольшая команда изучает много разных вариантов. Больше нам нечем поделиться на данный момент», — заявил представитель компании в комментарии Bloomberg.

Новая функциональность будет тестироваться в Индии, где у WhatsApp более 200 млн пользователей. Эта страна также является мировым лидером по объёму денежных переводов. По данным Всемирного банка, в 2017 году жителями Индии было переведено $69 млрд.

Если этот проект будет запущен, то Facebook станет первой крупной технологической компанией, выпустившей стейблкоин.

Напомним, первые сообщения о том, что Facebook рассматривает возможность запуска собственной криптовалюты, появились в мае.